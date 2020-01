La surreale idea di Salvini: «Denuncio Conte e Lamorgese per sequestro di persona: ci hanno messo 4 giorni a concedere un porto sicuro»

Matteo Salvini denuncia Giuseppe Conte e Luciana Lamorgese per sequestro di persona. Il leader della Lega ha contestato la decisione di far sbarcare 407 migranti tratti in salvo dalla Ocean Viking a Taranto. Secondo il numero uno del Carroccio, la richiesta di sbarco era stata inoltrata sabato pomeriggio. L’autorizzazione è stata data quattro giorni dopo: «Siccome sono stato denunciato per sequestro di persona per aver fatto sbarcare dopo quattro giorni i migranti della Ocean Viking, allora la legge deve essere uguale per tutti. Nei prossimi giorni denuncerò il presidente del Consiglio Conte e il ministro dell’Interno per sequestro di persona».

Matteo Salvini denuncia Conte e Lamorgese

Le due fattispecie, in ogni caso, sono completamente diverse. Innanzittutto, i migranti bloccati da Matteo Salvini erano stati salvati da una nave militare italiana, la nave Gregoretti della marina militare. Secondo i decreti sicurezza, ideati e fatti approvare dallo stesso Matteo Salvini, non si può in alcun modo ostacolare l’ingresso in porto di una nave militare italiana.

Non solo Matteo Salvini denuncia, la propaganda sovranista aveva insistito da giorni sul caso Ocean Viking

La decisione relativa alla Ocean Viking, come quella delle altre ong che in questi ultimi mesi hanno messo in salvo i migranti, è stata presa dalla cabina di comando del ministero dell’Interno in seguito all’accertamento – come è prassi – dell’opportuna distribuzione dei 407 a bordo e, soprattutto, senza nessun proclama politico che andasse in direzione opposta.

Da giorni la propaganda sovranista aveva insistito molto sulla questione della nave Ocean Viking. Secondo diversi account di opinionisti – che hanno instillato il dubbio negli utenti del web -, il governo ha aspettato di proposito a dare il via libera alla nave e ad assegnarle un porto sicuro, per evitare che questo fatto di cronaca potesse in qualche modo condizionare le elezioni regionali.