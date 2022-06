La mossa di Mastercard: si potranno comprare NFT senza acquistare criptovalute

Una strategia per cercare di coinvolgere molte più persone – anche quelle molto scettiche (per usare un eufemismo) nei confronti delle critpovalute – ad attingere al mercato dei non-fungible token. L’annuncio è quello destinato a rivoluzionare la storia moderna delle “proprietà” certificate a livello virtuale: Mastercard, infatti, ha annunciato che permetterà ai possessori delle sue card di acquistare NFT senza dover passare per l’acquisto di coin virtuali.

L’annuncio del progetto – giunto agli sgoccioli – di Mastercard arriva in una fase molto complessa (la più complicata) da quanto le criptovalute hanno fatto il loro ingresso sul mercato. Da settimane, infatti, il valore di ogni singolo coin virtuale ha intrapreso la strada di un piano inclinato che ha portato alla sua svalutazione (soprattutto per chi ha acquistato criptovalute negli ultimi due anni). Perché questo tipo di mercato – che ancora non ha delle regole uniformi a livello globale – è molto volubile e quel che oggi può sembrare un netto guadagno, domani può rivelarsi un clamoroso tonfo (e viceversa, ovviamente).

Mastercard NFT, pagamenti senza passare per le criptovalute

E se sul lato delle criptovalute stanno emergendo alcune problematiche, il mercato degli NFT sembra essere ancora piuttosto florido, anche perché se ne parla insistentemente (e molte aziende hanno voltato il loro sguardo proprio lì solo di recente) e la curiosità (il Collins Dictionary l’ha “eletta” parola dell’anno per il 2021) ha spinto in tanti a provare il “brivido” di una proprietà digitale certificata come il possesso di un non-fungible token. E per questo il progetto Mastercard NFT si inserisce di diritto in questo varco storico. Perché, nonostante la “giovane età” delle criptovalute e dei non-fungible token, apre nuove porte a queste che sono delle vere e proprie forme di investimento.

Gli effetti sul mercato

«Stiamo lavorando con queste aziende per consentire alle persone di utilizzare le loro carte Mastercard per gli acquisti NFT, sia che si tratti di uno di questi mercati o che utilizzino i loro servizi di crittografia – si legge nell’annuncio dell’azienda statunitense -. Con 2,9 miliardi di carte Mastercard in tutto il mondo, questo cambiamento potrebbe avere un grande impatto sull’ecosistema NFT». Le aziende citate sono sei: Immutable X, Candy Digital, The Sandbox, Mintable, Spring, Nifty Gateway. Non tutte, dunque, ma si tratta di un progetto in fase iniziale che potrebbe rivoluzionare il mercato. Il motivo è semplice: consentire a un utente di saltare il passaggio di acquisizione di una criptovaluta per poter procedere all’acquisto di un NFT potrebbe spingere molte più persone a procedere in questa direzione, anche per via di una maggiore percezione di sicurezza nei pagamenti.