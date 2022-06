Celsius network sospende le operazioni per l’eccessivo ribasso di Bitcoin ed Ethereum

Momento difficilissimo per il mercato delle criptovalute, con conseguenze relative anche su tutto ciò che ad esso ruota intorno. Pensiamo, ad esempio, a quello che sta succedendo a Celsius Network, che è la più grande piattaforma di finanza centralizzata relativa alle criptovalute. Su questa piattaforma si possono depositare le proprie criptovalute per operazioni di investimento finanziario o si possono richiedere prestiti sempre in criptovalute. Bene, da oggi le operazioni risultano bloccate, sia in entrata sia in uscita. Il motivo? Le condizioni davvero estreme in cui sta versando – ora dopo ora – il mercato delle criptovalute.

LEGGI ANCHE > Tira aria di cripto-condono per gli investitori italiani

Celsius Network sospende le operazioni in entrata e in uscita per la volatilità del mercato delle criptovalute

Sul blog ufficiale della piattaforma digitale, infatti, sono state illustrate le motivazioni dello stop alle operazioni. Del resto, basta guardare l’andamento di Bitcoin ed Ethereum per capire che aria stia tirando: il Bitcoin ha raggiunto il valore di 24.888 dollari, dopo l’ennesima giornata di perdite; l’Ethereum, invece, ha toccato quota 1303 dollari. Si tratta di valori minimi da oltre un anno e mezzo.

«Stiamo intraprendendo questa azione necessaria – si legge sul blog ufficiale di Celsius Network – al fine di stabilizzare la liquidità e le operazioni mentre adottiamo misure per preservare e proteggere le risorse. Inoltre, i clienti continueranno ad accumulare benefit durante la pausa, in linea con il nostro impegno nei confronti dei nostri clienti». Chi è già cliente di Celsius Network, insomma, continuerà a maturare i vantaggi che le condizioni di contratto prevedono per loro. Al contempo, però, c’è stato un netto sbarramento nei confronti delle nuove operazioni, in tutti i versi – sia in entrata, sia in uscita. Un provvedimento necessario per evitare che condizioni di mercato così instabili possano condizionare pesantemente il business del credito finanziario per le criptovalute.