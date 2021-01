No, nessuno vuole (seriamente) Mastella a Palazzo Chigi

Aprendo questa mattina Twitter, troviamo primo in tendenza questo hashtag: #Mastellapremier. Insomma, a una prima e superficiale lettura sembrerebbe che molti utenti (al momento siamo a oltre 4mila condivisioni) vedrebbero bene il sindaco di Benevento come Presidente del Consiglio. Ma, ovviamente, si tratta della classica ‘trollata’ (per usare un gergo molto social) ironica dopo che l’ex Presidente dell’Udeur ha deciso di riunire una fronda di ‘responsabili’ per sostituire il peso parlamentare di Italia Viva a sostegno di Giuseppe Conte e del suo governo. Ma nessuno, in realtà, vuole Clemente Mastella premier

Si tratta, infatti, di un hashtag nato su Twitter in polemica con gli ormai ‘famosi’ responsabili che consentirebbero (e probabilmente consentiranno) al governo Conte-2 di andare avanti con una maggioranza parlamentare, nonostante l’annunciato disimpegno di Matteo Renzi e di Italia Viva.

Mastella premier, il successo di un hashtag ironico su Twitter

Insomma, il tenore dei tweet è ben delineato. Nessuno vuole, realmente Clemente Mastella a Palazzo Chigi. Si tratta di un hashtag nato sui social in segno di protesta. Il sindaco di Benevento, negli ultimi giorni – durante le concitate giornate di duello rusticano a distanza tra Matteo Renzi e Giuseppe Conte -, si è palesato come l’uomo della soluzione alla crisi di governo. La caccia ai responsabili in Parlamento sembrerebbe pronta a dare i propri frutti: prima lunedì alla Camera dei Deputati (dove la maggioranza ha un buon margine); poi martedì in Senato, dove al situazione è sempre stata in bilico.