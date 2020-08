I tifosi del Benevento criticano ‘il turpe gesto’ della consegna della maglia a Salvini

Il giallo e il rosso sono due colori che, politicamente parlando, non piacciono a Matteo Salvini. Il primo, infatti, rappresenta ideologicamente il Movimento 5 Stelle; il secondo, invece, il Partito Democratico (e la sinistra, in generale). Ma quando si parla di calcio il leader della Lega non fa queste distinzioni e indossa qualsiasi maglia gli venga consegnata (immaginiamo tutte tranne quella dell’Inter, per motivi campanilistici di tifo). Ma, di tanto in tanto, questi gesti portano a polemiche. Come accaduto con i tifosi Benevento.

L’altro giorno – prima di essere sanzionato dal sindaco Clemente Mastella per non aver indossato la mascherina in pubblico dopo le 18 (come da indicazioni del Ministero della Salute) – l’ex ministro dell’Interno ha ricevuto in dono una maglia giallorossa del Benvento (quella dei 90 anni del Club, neopromosso in Serie A). Salvini l’ha ostentata, indossata e ha pubblicato le immagini sui social.

Tifosi Benevento contro la maglia consegnata a Salvini

Un gesto che ha fatto inalberare i tifosi Benevento. Non tanto per quel che ha fatto il leader della Lega che, legittimamente, ha ricevuto e indossato quella maglia. La rabbia della Curva Sud è contro chi ha deciso di fare quell’omaggio a Matteo Salvini, macchiando la fede calcistica con gli inevitabili riverberi politici.

«Per noi non si tratta di un semplice pezzo di stoffa, ma il fulcro cardine della nostra passione che non può essere strumentalizzata per deliranti campagne elettorali. La nostra non è una presa di posizione politica: è un mondo dal quale siamo stati sempre alla larga. Nel momento in cui, però, qualsiasi esponente esibisca i colori giallorossi in maniera propagandistica, troverà sempre la pronta opposizione di tutto il popolo sannita».

Il precedente a Giulianova

Abbiamo parlato di colori giallorossi perché una polemica molto simile avvenne nel febbraio del 2019 a Giulianova, quando un Salvini ricevette in dono la maglia della squadra e la indossò sul palco durante uno dei tanti comizi elettorali per sostenere la campagna elettorale del candidato in Abruzzo Marco Marsilio. All’epoca scese in campo, addirittura, il club stesso che – in una nota firmata dal presidente – si scagliò contro quel regalo (strumentalizzato politicamente).

