A Benevento senza mascherina, Mastella multa Salvini

Clemente Mastella multa Salvini per non aver indossato la mascherina durante un comizio a Benevento. Una notizia che potrebbe far sorridere visti i nomi che contiene e la loro lunga e “complessa” storia politica ma che alla luce dell’emergenza Coronavirus e dei dati degli ultimi giorni, anche in Campania, è invece terribilmente seria.

LEGGI ANCHE > Salvini spera che il vaccino anti-Covid non sia obbligatorio

Perché Mastella multa Salvini

A scatenare la rabbia dell’ex ministro della Giustizia, che adesso fa il sindaco della sua Benevento, non è stata la visita di Salvini nella città campana, quanto il fatto che il leader della Lega non abbia indossato la mascherina mentre incontrava i suoi sostenitori, creando inoltre assembramenti. Mastella multa Salvini infatti perché quando l’ex ministro dell’Interno si è presentato a Benevento per fare un comizio per sostenere la candidatura di Stefano Caldoro alle Regionali, ha violato il regolamento comunale che prevede di indossare la mascherina dopo le 18 e vieta assembramenti. Fatti testimoniati semplicemente dalle foto pubblicate sui canali social ufficiali del leader leghista, ai quali Mastella ha risposto annunciando su Facebook le multe per Salvini e tutti i suoi sostenitori che hanno violato le ordinanze. “Vedo foto di Salvini in città senza mascherina, lui e la maggior parte dei suoi sostenitori – ha scritto Mastella – Voglio ricordare che dopo le 18 in città occorre per obbligo di legge la mascherina. Salvini ne è esente? Può fare ciò che vuole? Un leader dovrebbe rispettare la legge. Una vergogna”.

Buona serata Amici.

Calore e tanti sorrisi con la Lega ora a Benevento, grazie di cuore per l'accoglienza! Da Sud a Nord, chi vota Lega il 20 e 21 settembre sceglie un principio ogni giorno di più tradito dal governo clandestino di PD e 5 Stelle: #primagliitaliani 🇮🇹 pic.twitter.com/kNYv0ubXG5 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) August 25, 2020

Mastella multa Salvini e i suoi sostenitori

Mastella però non si è limitato alle critiche sui social, passando dalle parole ai fatti e incaricando la Polizia Locale di sanzionare il leader della Lega per il mancato rispetto della norma anti Covid oltre a ordinare di identificare anche i sostenitori ritratti con lui nelle foto pubblicate sui suoi profili social, assicurandosi che ognuno di loro riceva la multa a casa.

(foto di copertina dal profilo Twitter di Matteo Salvini)