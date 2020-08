Salvini spera che il vaccino anti-Covid non sia obbligatorio

Entrambi spingono per la non obbligatorietà del vaccino Covid

Su una cosa Matteo Salvini e Giuseppe Conte sembrano convenire: il vaccino Covid non dovrebbe essere obbligatorio. Il Presidente del Consiglio aveva dato questa indicazione – che non è una decisione ufficiale – nei giorni scorsi. Oggi, in collegamento con Agorà (su Rai 3), il leader della Lega sembra essere a favore di quella posizione ‘free vax’, chiedendo che sia lasciata agli italiani la libertà di scelta.

«In questi mesi la scienza ci ha detto tutto e il contrario di tutto, ora mi sembra che gli italiani abbiamo dimostrato sacrificio e rispetto – ha detto Matteo Salvini in collegamento con la trasmissione in onda su Rai 3 -. Ora occorre vivere, lavorare normalmente, visti i numeri, siano un sacrosanto diritto. Io sono sempre per la volontarietà, perché la gente possa scegliere». Non si tratta di una posizione nuova. Il leader della Lega, ancor prima dell’emergenza Covid, si era più volte espresso in favore di una politica free vax (che ha nette differenze con una posizione no vax).

Vaccino Covid, Salvini spera che non sia obbligatorio

Il tema del vaccino Covid, però, divide l’opinione pubblica e anche quella all’interno della politica stessa. Il viceministro alla Salute Sileri, infatti, nei giorni scorsi ha detto che nessuna decisione è stata ancora presa in merito all’obbligatorietà e che il tutto sarà valutato quando saranno resi pubblici i risultati delle sperimentazioni e si avranno a disposizione milioni di dosi. Insomma, la questione è ancora lontana dal trovare una soluzione finale.

La sospensione dei leghisti col bonus

Nel corso della sua intervista, Salvini è tornato a parlare anche di quei rappresentanti del Carroccio che hanno chiesto e ottenuto il famoso bonus Covid.

“Chiunque abbia chiesto o incassato i 600 euro venga sospeso e in caso di imminenti elezioni regionali non venga candidato.”@matteosalvinimi #agorarai pic.twitter.com/vued7uJki2 — Agorà (@agorarai) August 12, 2020

Il leghista attacca l’Inps per aver negato i 600 euro ad alcuni lavoratori autonomi e averli concessi ai parlamentari, prima di ribadire la sospensione e la non ricandidatura per gli esponenti del suo partito che hanno chiesto e avuto quel bonus.

(foto di copertina: da Agorà, Rai 3)