La petizione di Italia Viva per l’obbligatorietà del vaccino: Conte non deve «strizzare l’occhio ai NoVax»

Dopo i dubbi espressi dal virologo Fabrizio Pregliasco – il quale ha parlato della maggiore efficacia di una profilassi obbligatoria – arriva anche la raccolta firme di Italia Viva. Renzi si oppone duramente a Conte, che sembrerebbe propendere per un vaccino facoltativo. Conte ha parlato del vaccino domenica scorsa, ospite dell’evento La Piazza a Ceglie Messapica, facendo presente come – a suo parere – «il vaccino anti Covid non debba essere obbligatorio». Renzi e i suoi hanno risposto aprendo una petizione sul sito di Italia Viva.

«Nessun passo indietro per strizzare l’occhio ai NoVax»

Il testo comparso sulla E-News del leader di Italia Viva è lapidario: «Se davvero arriveremo al vaccino contro il Covid questo vaccino dovrà essere obbligatorio per tutti. Obbligatorio, non facoltativo. Obbligatorio! Per questo, la nostra deputata Lisa Noja e altri amici hanno lanciato una raccolta di firme affinché più persone possibili facciano pressione sul Governo perché non ci sia nessun passo indietro per strizzare l’occhio ai NoVax. Siamo stati chiusi in casa per mesi e se arriva il vaccino lasciamo libertà di scelta? Non scherziamo! Qui trovate il link per aderire alla raccolta firme».

I dubbi di Pregliasco sul vaccino facoltativo

Anche Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi, ha commentato l’intervento di Conte affermando che c’è maggiore validità nella vaccinazione obbligatoria. «La scelta della strategia da adottare per quando sarà pronto il vaccino è tutta politica», ha sottolineato ai microfoni di Repubblica, parlando delle basi sulle quali questa decisione dovrebbe essere presa: «Questione di opportunità, visto il momento delicato ma, anche, decisione che scaturisce dall’andamento epidemiologico». L’esperto non ha escluso che, qualora i dati del contagio rimanesser bassi, potrebbe bastare anche la vaccinazione volontaria per raggiungere l’immunità di gregge.