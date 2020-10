La replica di Mastella: «Di Battista è un piccolo Robespierre, leader delle idiozie politiche»

È un noto conoscitore della geografia, ma non della storia politica italiana. Con queste parole Clemente Mastella risponde a Di Battista dopo l’anticipazione dell’intervista dell’ex deputato pentastellato che aveva paragonato il cammino intrapreso dal Movimento 5 Stelle all’Udeur (partito fondato dall’attuale sindaco di Benevento). Il primo cittadino non ha lasciato correre quell’allusione e ha risposto per le rime definendo l’ex parlamentare del Movimento 5 Stelle come «il leader delle idiozie politiche».

Intervistato da AdnKronos, Clemente Mastella ha ricordato la storia del suo partito e il suo peso nella politica italiana, sottolinenando le differenze con il Movimento 5 Stelle: «Voglio ricordare che senza di noi, all’epoca, il governo non ci sarebbe stato, altro che chiedere poltrone. Potevamo farlo ma non l’abbiamo fatto anche se eravamo decisivi. Infatti, senza di noi, l’esecutivo saltò. Di Battista dice quindi cose senza senso, dice un’idiozia politica che lo rende il leader delle idiozie politiche».

Mastella risponde a Di Battista: «Leader delle idiozie politiche»

E la replica non si ferma qui. Clemente Mastella risponde a Di Battista definendolo «piccolo Robespierre dei miei stivali» e gli dedica quello che i pentastellati – ex grillini – gridavano contro i politici: «Vaffa». Insomma, un macigno dalla scarpa dopo quel parallelismo utilizzato da uno degli uomini più in voga all’interno del Movimento 5 Stelle. La stoccata indiretta è stata parata ed è arrivata una contro-risposta.

Esperto di geografia e non di storia politica

«Di Battista non conosce la storia italiana mentre conosce la geografia, avendo girato il mondo a spese di qualche giornale, con reportage inutili e noiosi – conclude Mastella -. Ci sono persone che hanno la capacità e l’intelligenza e la manifestano in ogni occasione pur avendo opinioni differenti rispetto magari ad altri partiti. Altri, invece, hanno una finta intelligenza sopravvalutata al di là del dovuto».

