Esponente di Fratelli d’Italia lascia il partito e chiede alla Sea Watch di salvare vite in mare con loro

Si tratta di un consigliere comunale di Bibbona (e non di Bibbiano). Ma la decisione di Massimiliano Rugo con la questione della Val d’Enza, dove la leader del suo ex partito non ha esitato a scattarsi una foto tipica di una campagna elettorale, non ha nulla a che vedere con la questione degli affidi sospetti. E non modificherà nemmeno il fatto di essere un uomo di destra. L’abbandono di Fratelli d’Italia e la scelta di chiedere alla Sea Watch di salvare vite umane in mare, anzi, avviene in polemica con la prossimità del partito di Giorgia Meloni a quella Lega di Matteo Salvini che sembra aver monopolizzato la destra italiana.

Massimiliano Rugo, l’ex consigliere di FdI che vuole salvare vite con la Sea Watch

Massimiliano Rugo ha scritto una lettera alla Sea Watch, la ong che ha salvato i migranti e che ha tra le sue fila il capitano Carola Rackete, per offrirsi come volontario nelle prossime missioni e cercare di salvare così le vite dei migranti che naufragano nel Mediterraneo. Prima di scrivere la mail, ha consegnato la tessera di Fratelli d’Italia, lasciando anche la carica di capogruppo in consiglio comunale a Bibbona.

Al Corriere della Sera, il consigliere ha affermato: «È stato un atto di protesta contro l’antipolitica di Salvini, che sfrutta la tragedia dei migranti per ottenere consensi. Salvare uomini e donne in mare non significa essere di destra né di sinistra. I pensieri di Salvini non sono i miei e si allontanano molto da quella destra che ho conosciuto e amato».

Ovviamente, la richiesta non farà fare un salto di schieramento a Massimiliano Rugo. Anzi, lui è convintissimo di appartenere al campo politico della destra: aveva persino chiesto a Fratelli d’Italia di rifondare il Msi di Giorgia Almirante, ottenendo una risposta negativa. E allora, la nuova avventura: aspettando la risposta della Sea Watch alla sua richiesta di far parte di una missione di salvataggio di migranti nel Mediterraneo.

FOTO dall’account Facebook di Massimiliano Rugo