Quanto sia esilarante che Mark Zuckerberg sia su Signal lo sottolinea Signal stesso

C’è anche il numero di telefono di Mark Zuckerberg tra i dati personali dei 533 milioni di vittime coinvolte nel Facebook Data Breach, numero che è stato utilizzato per verificare che anche Mark Zuckerberg ha Signal. A rivelare questa esilarante verità – se si pensa che Zuckerberg è proprietario anche di Whatsapp, al centro della polemica per gli ultimi aggiornamenti della privacy – è stato Dave Walker, un esperto di sicurezza che ha pubblicato su Twitter uno screenshot a prova del fatto che Mark Zuckerberg sia effettivamente presente – con il numero che è stato reso noto dopo il Facebook Data Breach – su Signal, diretta concorrente di Whatsapp.

In another turn of events, Mark Zuckerberg also respects his own privacy, by using a chat app that has end-to-end encryption and isn’t owned by @facebook

This is the number associated with his account from the recent facebook leak. https://t.co/AXbXrF4ZxE

— Dave Walker (@Daviey) April 4, 2021