Come volevasi dimostrare: Signal è stato oscurato in Cina

È stata breve, ma intensa. Parliamo dell’apparizione e del successo dell’applicazione di messaggistica istantanea Signal in Cina. Da questa mattina, infatti, in tutta la zona Continentale del Paese, l’app criptata per le conversazioni non funziona più. Risulta ancora disponibile sugli store, ma non è possibile inviare e ricevere messaggi. Già da settimane si attendeva un provvedimento di questo tipo, visti i precedenti con tutte le altre piattaforme. E oggi, martedì 16 marzo 2021, molti cittadini cinesi si sono accorti del blocco. E non si tratta di un “down” dalla app, visto che alcuni test hanno dimostrato il contrario.

Come riporta il sito di monitoraggio sulla censura (tecnologica) Greatfire.org, da questa mattina i cittadini che vivono nella zona Continentale della Cina non possono più utilizzare l’app di messaggistica Signal.

