La Cina ha spento anche BBC World News

Il sistema cinese è sempre più chiuso e isolato. Dopo le decisioni prese nei giorni scorsi nei confronti di Clubhouse, la nuova app di messaggi audio bandita all’interno dei territori, ecco che arriva una nuova notizia che riassume al meglio il clima censorio che si vive nel Paese dell’Estremo Oriente: la Cina banna BBC World News. Insomma, le trasmissioni dell’emittente satellitare britannica non saranno più visibili all’interno dei confini del territorio cinese. E le motivazioni, purtroppo, sono sempre le stesse: quella coperta di Linus dietro cui nascondersi parlando di narrazioni non veritiere fatte sulla pandemia da Sars-CoV-2 e sulle persecuzioni degli Uiguri.

A comunicare la decisione presa dall’ente regolatore dell’informazione cinese è stata la stessa BBC attraverso il proprio sito ufficiale: «Nella sua decisione, l’amministrazione cinese dei film, della TV e della radio ha affermato che i rapporti della BBC World News sulla Cina sono stati trovati ‘violando seriamente’ le linee guida delle trasmissioni, incluso ‘il requisito che le notizie dovrebbero essere veritiere e corrette’ e non ‘danneggiare gli interessi nazionali della Cina’».

La decisione della Cina banna BBC World News ha provocato grande irritazione all’interno della testata britannica e non solo. Lo conferma anche il tweet di commento pubblicato dal segretario degli Esteri, Dominic Raab.

China’s decision to ban BBC World News in mainland China is an unacceptable curtailing of media freedom. China has some of the most severe restrictions on media & internet freedoms across the globe, & this latest step will only damage China’s reputation in the eyes of the world.

— Dominic Raab (@DominicRaab) February 11, 2021