4eCom ed è l’associazione nata nel 2020 con l’obiettivo di promuovere e sostenere l’utilizzo di piattaforme digitali “Made in Italy” e lo sviluppo di soluzioni innovative nel settore della vendita online. L’associazione è stata fondata da alcuni giovani imprenditori specializzati nel campo dell’e-commerce e fondatori dell’omonimo evento 4eCom che negli anni è diventato un appuntamento importante per tutti gli imprenditori e le aziende e per gli esperti o interessati di e-commerce. Tra gli obiettivi dell’associazione c’è quello di «favorire lo scambio esperienze e di informazioni fra gli associati» e quello di «offrire servizi di consulenza per start-up o altre aziende». Marianna Chillau è una dei fondatori e attuale presidente dell’associazione e ha risposto alle domande di Giornalettismo sul funzionamento dell’associazione e sul mondo degli e-commerce più in generale.

L’intervista a Marianna Chillau: «In Italia abbiamo diverse tecnologie che nulla hanno da invidiare alle Big Tech»

L’associazione 4eCom comprende circa «100 aziende associate impegnate nella diffusione della cultura del digitale tramite eventi, formazione, networking e tanta condivisione». Chillau descrive 4eCom come «un ecosistema di aziende collaborative e competitive che contribuisce alla crescita e allo sviluppo del settore e-commerce in Italia». Chillau spiega che gli acquisti online rappresentano una fetta di mercato consistente, per questo «non avere presenza online per il proprio brand oggi è impensabile». Secondo la presidente dell’associazione avere un e-commerce oggi significa infatti essere vicini ai propri clienti mentre essere parte dell’associazione 4eCom significa «partecipare a incontri stimolanti con professionisti del settore, stringere legami che vanno oltre il business e essere parte attiva del cambiamento che vogliamo vedere nel nostro Paese». Utilizzare delle piattaforme “Made in Italy” per promuovere il proprio e-commerce significa «riconoscere il valore di chi fa impresa e ogni giorno si impegna per portare innovazione nel Paese». Secondo Chillau «in Italia abbiamo diverse tecnologie che nulla hanno da invidiare alle Big Tech» e per questo è giusto investire per svilupparle e promuoverle.