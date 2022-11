La storia del delivery di alcolici in Italia parte da Winelivery | RAM – La rete a memoria

I delivery di vino (e non solo) in Italia è una realtà che va sviluppandosi e che trova radice in uno dei primi esperimenti riusciti, partito nel 2015: il CEO e founder ci Winelivery, Francesco Magro, ci ha raccontato la storia dell’applicazione che permette agli utenti di ricevere «a domicilio vino, birra e drink in trenta minuti a temperatura di consumo». E non solo questo, aggiunge il fondatore, spiegando ai microfoni di Giornalettismo che si tratta di «un’app piena di funzionalità: c’è il sommelier virtuale, ci sono una serie di strumenti che ti consentono di scegliere il prodotto giusto per il momento giusto».

La storia di Winelivery in Italia, ovvero come funziona il delivery di alcolici

L’idea di Winelivery «nasce quando non avevamo nulla da bere nel lontano 2015», e il founder ha raccontato di aver poi «scoperto che già in America qualcuno aveva inventato questo modello e quindi abbiamo deciso di rifarlo anche noi e di importarlo nel nostro paese». Il momento che maggiormente ha segnato il successo e la svolta per l’attività – come intuibile – è stato il lockdown conseguente alla pandemia da coronavirus: «Ci ha permesso di crescere molto velocemente perché abbiamo aiutato tante persone che erano chiuse in casa portandogli qualcosa da bere al momento giusto».

Vini, birre e alcolici presenti sulla piattaforma sono selezioni secondo un criterio preciso: «Inserire i prodotti su Winelivery non è facile – chiarisce Magro -. Abbiamo una griglia di prodotti che sono praticamente quelli più consumati, che gestiamo a livello nazionale, e poi scegliamo delle particolarità locali a seconda della città in cui stiamo gestendo l’assortimento». Il business si è ampliato e sta facendo passi che vanno oltre la consegna a domicilio, con una «catena di winebar ed enoteche» che ha già visto nascere i primi punti vendita.