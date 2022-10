Matteo Monari è il fondatore di AteneiOnline, un servizio di orientamento didattico nel settore delle università telematiche e della formazione universitaria a distanza in modalità e-learning. Monari ha iniziato a interessarsi al settore dell’e-learning 15 anni fa come ricercatore e nel 2021 ha deciso di unire questo interesse alla propria professione di imprenditore nel settore digitale creando il portale AteneiOnline, che ha l’obiettivo di fornire supporto a tutte le persone interessate a intraprendere un corso di laurea o un master universitario online.

Lo abbiamo intervistato – nell’ambito del nostro progetto sulla storia di internet in Italia RAM, La Rete A Memoria – in occasione del lancio di un avatar di AteneiOnline nella piattaforma digitale Roblox.

L’avatar di AteneiOnline su Roblox

Dal 10 ottobre scorso il nuovo avatar di AteneiOnline è disponibile nella piattaforma digitale Roblox. Come spiega Monari, Roblox è molto frequentata da persone tra i 17 e i 24 anni, quindi da chi probabilmente valuta di intraprendere un percorso universitario dopo aver conseguito il diploma. Questa è una delle ragioni principali che ha spinto Monari e il team di AteneiOnline a scegliere Roblox, il videogioco che permette di creare dei mondi virtuali. L’avatar è stato pensato per essere un modo innovativo per i giovani di mettersi in contatto con un team di orientatori professionisti specializzati nella formazione universitaria a distanza. Questo servizio offerto da AteneiOnline è primo nel suo genere in Italia e permette agli utenti interessati a intraprendere un nuovo percorso di studi di ricevere gratuitamente dei consigli di orientamento. «Il prossimo step sarà organizzare dei seminari di orientamento all’interno della piattaforma», spiega Monari.

Il lavoro di AteneiOnline resta focalizzato sul valorizzare i lati positivi dello studio da remoto, come la possibilità di studiare quando e dove si vuole, facilitando anche l’accesso alla formazione universitaria online per quanti hanno anche impegni lavorativi o di altro genere.

«Il nostro augurio è quello di essere i precursori di un nuovo trend, che veda non solo l’orientamento didattico ma anche l’insegnamento beneficiare appieno di tecnologie le cui potenzialità didattiche sono ancora largamente inesplorate», ha commentato Monari riferendosi al nuovo progetto di AteneiOnline legato a Roblox.