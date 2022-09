La storia di Wikipedia in italiano e di come è entrato nelle case dei cittadini | RAM – La rete a memoria

Quando è arrivo Wikipedia in italiano e in che modo gli utenti della rete italiana hanno accolto l’enciclopedia online, libera e collaborativa? Grazie al contributo che viene dato in tutto il mondo sono oltre 300 le lingue in cui Wikipedia è disponibile e chiunque può contribuire modificando voci già esistenti o creandone di nuove. Cosa si può trovare su Wikipedia? Di tutto, sia gli argomento tipici delle vecchie enciclopedie tradizionali sia quelli relativi ad almanacchi, dizionari geografici e pubblicazioni specialistiche. L’online, ovviamente, fornisce la possibilità di aggiornare con termini, trend, personaggi che – giorno dopo giorni – emergono nell’utilizzo quotidiano che facciamo della lingua. Per capire come Wikipedia è arrivato in Italia (o meglio, come è nato Wikipedia in italiano) abbiamo chiedo a Wikimedia Italia, l’associazione che – nel nostro paese – sostiene Wikipedia, i progetti Wikimedia, OpenStreetMap e la conoscenza libera.

Wikimedia Italia e Wikipedia in italiano: la storia

Wikipedia debutta in Italia l’11 maggio del 2001 e, da allora, occupa stabilmente un posto nella lista dei siti che maggiormente vengono visitati dagli italiani. Wikimedia Italia collabora con istituzioni private e pubbliche, biblioteche, musei, archivi, scuole e università e si occupa – come ci ha raccontato il socio Luca Martinelli – di promuovere la conoscenza libera.

«Wikimedia Italia nasce il 17 giugno 2005 – racconta il volontario di Wikipedia e socio di Wikimedia Italia – ed è un’associazione di volontari che ha come scopo diffondere la conoscenza libera e sostenere i progetti Wikimedia, tra cui Wikipedia, l’enciclopedia libera». Ad opera di chi? «Sono stati diciotto wikipediani a creare, nel 2005, l’associazione». Spesso e volentieri si può incappare nell’errore di credere che esista una Wikipedia Italia, ma le cose non stanno così – come ci ha spiegato il portavoce -: «Wikipedia esiste su base linguistica, non nazionale. Wikipedia in italiano è l’edizione in lingua italiana dell’enciclopedia, non è la versione dell’Italia».

Secondo l’organizzazione, l’enciclopedia libera online è diventata fondamentale nel nostro paese «nel 2010/2011, quando la stampa ha iniziato a parlare meglio di noi». Il contributo di questa realtà alla storia di internet in Italia (e nel mondo)? «In che misura sia stato dato non lo sappiamo, ma speriamo quantomeno di aver contribuito a rendere internet un posto migliore, più libero e più aperto alla conoscenza»