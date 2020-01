Il consigliere M5S Degli Angeli va in via Bellerio a citofonare: «Lei ha 49 milioni?» | VIDEO

E ha citofonato alla Lega in via Bellerio per chiedere dei 49 milioni

La politica che cita se stessa. O meglio, la propaganda politica che cita un altro tipo di propaganda. Dopo l’episodio nel quartiere Pilastro di Bologna, con Matteo Salvini che ha citofonato all’appartamento di una famiglia tunisina chiedendo «Lei spaccia?», un consigliere regionale del Movimento 5 Stelle in Lombardia, Marco Degli Angeli, ha deciso di replicare la scenetta in via Bellerio, sede della Lega.

Marco Degli Angeli imita Salvini

La premessa è stata la seguente: se in Italia basta citofonare per risolvere i problemi legati a fatti di cronaca, allora è opportuno fare una scampanellata alla sede della Lega per carpire qualche informazione in più sulla vicenda dei 49 milioni di rimborsi elettorali che il Carroccio deve risarcire allo Stato italiano.

La citazione del citofono di Salvini

Per questo motivo, il consigliere Marco Degli Angeli si è recato in via Bellerio e ha citofonato alla sede della Lega. Dalla portineria dell’ufficio ha anche avuto una risposta, che – ovviamente – non ha dato le risposte che il consigliere pentastellato cercava. Anzi, la reponsabile che ha risposto sembra accorgersi soltanto dopo qualche secondo della trollata, visto che in un primo momento aveva anche cercato di dare una risposta cortese al consigliere del M5S, affermando: «Non so proprio come potervi aiutare».

Per il resto, Degli Angeli ha replicato in maniera piuttosto fedele quanto successo a Salvini nel quartiere Pilastro di Bologna, con tanto di suggerimenti della voce fuori campo (nel caso del leader della Lega, la residente che ha accompagnato Salvini nella sua passeggiata per il quartiere). L’esito finale, tuttavia, resta discutibile dal punto di vista del messaggio lanciato agli elettori.