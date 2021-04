I manifestanti a Roma che gridano “Libertà” e poi feriscono i giornalisti

Le tensioni nella città di Roma sono ancora in corso. Il corteo di manifestanti Io Apro arrivati da tutta Italia per chiedere le riaperture è sceso in piazza anche oggi per un sit-in non autorizzato che è cominciato in Piazza San Silvestro attorno alle 14.50. Al gruppo di ristoratori che chiedono di tornare a lavorare riaprendo le attività commerciali chiuse per il Covid si sono uniti anche i militanti di Casapound. Secondo quanto scrive Repubblica ci sarebbero state 500 persone e una cinquantina di militanti di Casapound, proprio come la scorsa settimana.

Feriti durante la manifestazione Io Apro a Roma

Con i ristoratori di #ioapro abbiamo provato in modo pacifico a chiedere di manifestare a #Montecitorio. Ci è stato risposto che la piazza era interdetta. Noi restiamo al fianco del nostro popolo in lotta, aldilà di mistificazioni e strumentalizzazioni. #CasaPound pic.twitter.com/DYviHiU6i6 — Luca Marsella (@MarsellaLuca) April 12, 2021

La situazione si è rivelata tesa sin da subito, con i manifestanti che si sono ribellati alla presenza dei militanti di Casapound – con il consigliere municipale Luca Marsella a capo – decidendo di spostarsi a verso piazzale Flaminio: «Non siete lavoratori, cosa volete?», avrebbero urlato i manifestanti in direzione dei militanti. Il traffico verso piazzale Flaminio risulta ancora bloccato e, nel corso della manifestazione e degli spostamenti, sono stati lanciati petardi, oggetti e bombe carta. Non sono mancati nemmeno i fumogeni a creare confusione e ad alimentare la tensione e non sono mancati i feriti tra cui – per le notizie arrivate finora – ci sarebbero due giornalisti e un giovane.

Feriti giornalisti che stavano facendo il proprio lavoro

Non è dato sapere da chi siano stati colpiti ma, come riportano Repubblica e TgCom24, un videomaker e un operatore sono stati feriti durante gli scontri. Le proteste per tornare a lavorare hanno portato al ferimento di chi stava lavorando per riportare quanto succedeva. Il primo dei giornalisti colpiti è Francesco Giovanetti, videomaker di Repubblica. Anche un operatore del TG5 è stato coinvolto negli scontri riportando ferite, come riporta TgCom24.



Intanto l’ultimo post della pagina Facebook fa sapere che il MEF avrebbe accettato di ricevere una delegazione del movimento.

