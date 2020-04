Madonna si unisce al coro degli artisti internazionali che guardano al nostro paese e condivide un video da Napoli. La regina del pop è di origine italiana e ha più volte manifestato l’amore per la terra da cui nel 1919 emigrarono negli Stati Uniti i suoi nonni. In questi giorni difficili in cui il coronavirus non dà tregua neppure all’America ha trovato il tempo di condividere sul suo profilo Instagram un breve, ma toccante messaggio: “Dio ti benedica, Italia”.

Il video condiviso da Madonna è uno dei tanti che mostrano uno degli aspetti più umani di queste lunghe e terribili settimane di lockdown dovute alla pandemia di Coronavirus. Nel filmato un uomo spiega come dei cestelli di legno vengano utilizzati dalle signore per calare i soldi e poi portare dentro casa la spesa senza così uscire di casa. Un sistema che è stato ripensato in chiave solidale in queste settimane difficili, in cui a causa della quarantena forzata molte persone si trovano in difficoltà, visto che a Napoli è stata creata la spesa sospesa: spesso le persone che possono uscire lasciano un qualcosa in più, così che quando i più bisognosi chiamano per ordinare i prodotti siano già stati lasciati pagati.

Un bellissimo gesto quello di Madonna verso l’Italia che ha sempre mostrato amore verso di lei fin dai primissimi storici concerti, quando ancora non era diventata la “Queen of Pop”.