Gli ascolti tv del 2 aprile premiano ancora una volta DOC – Nelle tue mani, la fiction rivelazione di Rai 1 che sta andando oltre ogni aspettativa. I dati auditel in questo secondo appuntamento sono addirittura cresciuti, questo a riprova di come gli italiani si stiano appassionando alle avventure di Andrea Fanti interpretato da Luca Argentero. Doc – Nelle Tue Mani ha conquistato 8.044.000 spettatori pari al 29% di share, nel dettaglio il picco si è avuto nel primo episodio con 8.201.000 (27.1%) mentre nel secondo episodio ben 7.898.000 (31.2%). Una fiction dunque in forte crescita, con la certezza che magari il prossimo episodio riuscirà ad andare ancora meglio. Probabilmente i dati sono così alti come segno di rispetto per i medici, a cui la produzione ha dedicato DOC – Nelle tue mani.

Mediaset prova a replicare il successo di Harry Potter proponendo su Canale 5 la saga dei Pirati dei Caraibi, ma il primo capitolo La maledizione della prima luna ha raccolto ascolti tv appena di 2.928.000 spettatori pari all’11.4% di share. Staremo a vedere se dalla prossima settimana sarà confermata l’intenzione del Biscione di mandare in onda gli altri capitoli con protagonista Johnny Depp. Per gli altri dati molto bassi: Rai2 Escape Plan – Fuga dall’inferno ha totalizzato 1.204.000 spettatori (4.1% di share), mentre su Italia 1 Tokarev ha intrattenuto 1.636.000 spettatori (5.4%).

Bassi gli ascolti tv sull’informazione, italiani vogliono divertimento

I programmi di informazione sul coronavirus in grande sofferenza con Rai3 TgR – Speciale Viaggio nell’Italia del Coronavirus con soli 719.000 spettatori (2.4%), leggermente meglio Rete4 con Dritto e Rovescio che arriva 1.283.000 spettatori (5.3%) e La7 PiazzaPulita con 1.289.000 spettatori (5.4%).