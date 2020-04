Dopo lo straordinario successo su Italia 1 la magia di Harry Potter arriva nelle case anche grazie ad un nuovo portale. L’autrice JK Rowling ha presentato il sito per l’intrattenimento gratuito, Harry Potter at Home, un invito a tutta la famiglia a scoprire, giocare e imparare a lanciare incantesimi insieme per cercare di rendere più piacevole il tempo della quarantena. A volte basta poco per rendere felice un bambino e sicuramente questa iniziativa potrà aiutarli a svagarsi.

La stessa J.K Rowling a proposito di Harry Potter at Home ha dichiarato:

“I genitori, gli insegnanti e badanti impegnati nel riuscire a far divertire e a tenere interessati i bambini mentre sono in lockdown potrebbero aver bisogno di un po’ di magia. Per oltre vent’anni Hogwarts ha rappresentato una fuga per tutti, lettori e fan, giovani e meno giovani, nei tempi inconsueti in cui ci ritroviamo, vogliamo darvi di nuovo il benvenuto a Hogwarts, dove troverete un rifugio per voi, la vostra famiglia e coloro a cui tenete”.

Harry Potter at Home, tanti i contenuti gratuiti

Ricordiamo che negli scorsi giorni J.K Rowling aveva già dimostrato la sua vicinanza agli italiani, rispondendo ad un fan su twitter che le immagini di persone insieme sui balconi uniti dalla musica sono state per lei e per tutti gli inglesi fonte d’ispirazione. Il portale Harry Potter at Home comprende contenuti gratuiti del genere più vario: articoli, video, puzzle e una versione in audiolibro di Harry Potter e la pietra filosofale, disponibile in lingue diverse.