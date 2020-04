La semifinale del Grande Fratello Vip era senza particolari rivali ieri sera 1 aprile, ma non è riuscito a sfondare negli ascolti tv: deludono infatti 3.980.000 spettatori pari al 18.25% di share e ora c’è attesa per il gran finale. Mediaset si aspettava quantomeno di superare i 4 milioni di spettatori, ma la concorrenza nonostante l’assenza di grandi prime serate ha saputo farsi valere.

Su Rai1 Stanotte a Firenze ha conquistato 3.412.000 spettatori pari al 12.58% di share a conferma di come ormai Alberto Angela abbia un suo pubblico pronto a godersi un paio d’ore di divulgazione culturale in prima serata nonostante fosse in replica. Una bella scelta da parte della Rai che prova una contro programmazione differente, con Alberto Angela che ha mandato un altro messaggio agli italiani chiusi a casa prima della messa in onda.

Continuano gli ascolti tv positivi per Italia 1

Terza rete della serata a sorpresa Italia 1, con la scelta di mandare grandi film in prima serata che sembra continuare a pagare molto bene in termini di ascolti: John Wick – Capitolo 2 ha intrattenuto 2.677.000 spettatori per il 9.38%, un risultato inferiore di gran lunga rispetto ad Harry Potter ma comunque di qualità. Staremo a vedere se verrà riproposta qualche ulteriore saga nelle prossime settimane.

Ascolti TV bassi per l’informazione

Dietro molto distanziati negli ascolti tv gli altri programmi, a partire da Chi l’ha visto? su Rai 3 ha raccolto davanti al video 1.760.000 spettatori pari ad uno share del 6.62%. Su Rai2 ennesima replica con Maltese – Il Romanzo del Commissariò ha interessato 1.394.000 spettatori pari al 4.9% di share. Rete4 con Fuori dal Coro totalizza 1.610.000 spettatori con il 6.5% di share. Sul Nove con ospite il Premier Conte Accordi & Disaccordi si ferma invece a 804.000 spettatori con il 2.7%.