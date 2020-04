Per Casaleggio alcuni Paesi europei pensano troppo a se stessi e li paragona al mercante ebreo di Shakespeare

Il Mercante di Venezia di William Shakespeare è senz’altro un’opera che entra nell’immaginario collettivo della civiltà occidentale. Bisogna sempre stare attenti, però, quando la si cita, perché il filone interpretativo che attribuisce al protagonista dell’opera teatrale Shylock (il mercante ebreo avaro che presta denaro a usura e che poi perde i suoi averi a causa del fallimento dell’impresa a cui aveva prestato lo stesso denaro) l’immaginario tipico contro cui si scagliava l’antisemitismo del tempo è sempre dietro l’angolo. Davide Casaleggio, tuttavia, non ha avuto remore a citare proprio il monologo di Shylock sulla libbra di carne e a paragonare questo atteggiamento a quello di alcuni Paesi europei in questa fase di emergenza da coronavirus.

Casaleggio cita mercante Venezia e paragona i Paesi dell’Unione a Shylock

Per sottolineare l’inazione di alcuni stati, infatti, il numero uno della Casaleggio Associati afferma in un’intervista al Corriere della Sera: «Oggi alcuni Paesi europei mi ricordano Shylock del Mercante di Venezia, che a furia di pretendere la sua libbra di carne perse i suoi crediti. Non si capisce che i tempi che stiamo vivendo richiedono misure di emergenza straordinarie, di sostegno e di rilancio dell’economia. Altrimenti la storia si conclude allo stesso modo».

La frase e la citazione di Casaleggio non sono passate inosservate, soprattutto sui social network. L’ex sottosegretario Gianni Vernetti lo riporta sul suo account Twitter: «Oggi Davide Casaleggio sul Corriere usa gli argomenti più volgari e violenti dell’antisemitismo paragonando alcuni paesi europei a Shylok, l’ebreo del Mercante di Venezia». L’immagine di Shylock è sempre stata utilizzata per sottolineare gli stereotipi della civiltà ebraica in Europa e anche la sua conversione al cristianesimo nella parte finale dell’opera rappresenta senz’altro il sintomo – nell’opera originaria di Shakespeare – di un atteggiamento che ‘andava corretto’ per trovare una soluzione.

Chiaramente si tratta solo di una delle interpretazioni più diffuse sul personaggio di Shylock, ma è quella che ha preso maggiormente piede nell’esegesi dell’opera. La citazione di Casaleggio che lo paragona ad alcuni Paesi dell’Unione Europea è molto scivolosa.