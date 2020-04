Il presidente delle Filippine ordina di sparare contro chi vìola la quarantena

Mentre in Italia hanno fatto scalpore le boutade di Vincenzo De Luca (governatore della Regione Campanie) e Cateno De Luca (sindaco di Messina), il senso della democrazia nelle Filippine assume contorni ancora più gravi. Perché se in Italia si è trattato di prese di posizioni quasi macchiettistiche, nell’arcipelago a Sud della Cina si rischia di trovarsi di fronte all’ennesima esasperazione dei concetti di legalità diretti dal presidente Rodrigo Duterte. L’ultimo, di una lunga serie, riguarda l’ordine dato alla Polizia: sparate a chi vìola la quarantena.

L’assurda presa di posizione è arrivata nel corso di un messaggio alla Nazione andato in onda sui canali di Stato nella serata del 1° aprile: «Il mio ordine alla polizia e all’esercito è di sparare, se ci sono disordini o proteste. Piuttosto che creare problemi, vi manderò nella tomba», ha detto Rodrigo Duterte con tono minaccioso. Il tutto, secondo quanto riportato da media locali, è arrivato dopo l’arresto di 12 persone a Quezon City, cittadina sull’isola di Luzon che stavano protestando contro il governo. Gli stessi quotidiani dell’arcipelago, però, spiegano che tra gli arrestati ci potrebbero essere anche persone scese in strada solo alla ricerca di cibo. La Polizia, però, si è rifiutata di mettere in pratica questo ordine.

Nelle Filippine i numeri parlano di 2633 contagiati (dato aggiornato al 2 aprile 2020), di cui 107 morti e 51 guariti. Le misure stringenti prese da Rodrigo Duterte, al netto dell’esasperazione del concetto di sparare contro chi vìola la quarantena, sono state molto stringenti. Ma il reale problema è quello della povertà assoluto nell’arcipelago e la difficoltà di reperire beni di prima necessità.

