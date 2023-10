Dopo il voto del 14 giugno, le ultime settimane sono state dedicate alle negoziazioni. Ma non stanno mancando i problemi

Ma quindi, quando entrerà in vigore questo AI Act?

Lo scorso 14 giugno, il Parlamento Europeo ha dato voto favorevole al testo dell’AI Act. Da quel momento è iniziata la fase conclusiva che porterà, anche se non c’è una data di scadenza predefinita, all’entrata in vigore del pacchetto di regole europee sull’intelligenza artificiale. E proprio nel corso delle interlocuzioni, sono emerse alcune controversie sull’applicazione della classificazione dei livelli di rischio. Si è parlato di “filtri” che agirebbero a livello orizzontale, ma questa soluzione è stata bocciata dall’Ufficio legale del Parlamento UE per diversi motivi.

AI Act, quando entrerà ufficialmente in vigore?

In attesa che la “parte politica” trovi un accordo sul tavolo negoziale, è arrivato anche il parere del Garante Privacy europeo che ha dato le sue raccomandazioni: la più importante riguarda il proibire i sistemi di Intelligenza Artificiale che presentano rischi inaccettabili per le persone. Poi ci sono anche indicazioni sul “no” al riconoscimento facciale e biometrico autorizzato e al ruolo dei Garanti nazionali nel monitoraggio dei prodotti AI. Ma cosa manca ancora all’AI Act per garantire la tutela del diritto d’autore? Ne abbiamo parlato con Francesco Archidiacono, portavoce italiano di EGAIR

E mentre anche Apple ha deciso di iscriversi alla corsa verso un ulteriore sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale (investendo un miliardo di dollari all’anno), in Italia è stato firmato il decreto per istituire una task force per una strategia nazionale sull’AI. Le nomine sono state fatte dal sottosegretario Alessio Butti. Ma serve realmente un altro Comitato (che ha un compito diverso rispetto a quello presieduto da Amato sugli algoritmi)? L’AI Act, infatti, è un regolamento sovranazionale e, dunque, ha un livello gerarchico più elevato rispetto a un’iniziativa interna.