Giorgio Gori rilancia: «Non è normale che i sindaci della Lombardia siano all’oscuro dei positivi nei loro comuni»

La polemica si è innescata questa mattina, con il sindaco di Bergamo Giorgio Gori che ha accusato la Regione Lombardia di occultare i dati separati per provincia relativi ai morti per coronavirus. Secondo il sindaco di Bergamo, questo elemento è stato palese dopo un’inchiesta di InfoData – il blog di Data Journalism del Sole 24 Ore – sulle Rsa, risalente allo scorso 24 aprile. La Lombardia ha successivamente replicato affermando che i dati sono sempre stati disponibili e che, pertanto, l’eccezione sollevata da Giorgio Gori non fosse fondata.

Lombardia nasconde dati? Giorgio Gori dice che nemmeno i sindaci conoscono i positivi nei loro comuni

Ma, nonostante la replica della Lombardia, il sindaco di Bergamo ha controreplicato, ribadendo che la sua posizione sia effettivamente corretta: «Regione Lombardia smentisce, ma io mi permetto di confermare. I dati sui decessi per province sono stati accessibili fino al 26 aprile, collegati ad una mappa sviluppata con il software ArcGis – ha detto Gori -. Dopodiché dite voi se è normale che questi dati non vengano normalmente comunicati, e se ancora oggi i sindaci lombardi siano del tutto all’oscuro sul numero dei positivi Covid dei loro comuni».

Quest’ultimo aspetto risulta essere ancora più preoccupante, dal momento che le autorità sanitarie competenti per il territorio – nel caso dei comuni, i sindaci – non sarebbero in grado di prendere eventuali contromisure per il contenimento di potenziali focolai di diffusione del coronavirus nei loro confini. Un aspetto non secondario, che si ripercuote su tutta la curva dei contagi che, ancora una volta, ha fatto segnare in regione un incremento significativo: nella giornata dell’11 giugno, infatti, si sono registrati ben 252 nuovi positivi sui 379 messi a referto su tutto il territorio nazionale nelle ultime 24 ore.

Le conferme alle parole di Giorgio Gori che arrivano da chi ha realizzato l’inchiesta sulle RSA

A rafforzare ulteriormente le tesi del sindaco di Bergamo, sui social network, è intervenuto l’autore dell’inchiesta del blog di data journalism del Sole 24 Ore sulle RSA lombarde e, di conseguenza, sui numeri del contagio in Lombardia, che ha confermato: Dopo il nostro pezzo e dopo che OnData ha pubblicato i dati – ha scritto Riccardo Saporiti -, la Regione Lombardia ha chiuso l’accesso ai dati. Ho fatto richieste Foia per averli, non ha risposto».