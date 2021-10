La gara per indovinare a cosa somiglia di più il logo di Meta (giudicato poco originale)

Mentre in rete si fa a gara per capire a cosa somiglia di più, il logo di Meta è stato paragonato a tanti altri che prima hanno utilizzato quella grafica

Dopo le critiche per la traduzione di meta in ebraico, arrivano quelle per la poca originalità del nuovo simbolo di Facebook. Dalla maggior parte delle persone quell’infinito non è stato ben accettato, ricevendo pesanti critiche. Il legame tra il simbolo e il significato di Meta è stato spigato da Zuckerberg stesso: «Per me, simboleggia che c’è sempre più da costruire». In rete in tanti hanno iniziato a indovinare a cosa assomiglia di più il nuovo simbolo dell’ex Facebook.

LEGGI ANCHE >>> Perché la comunità ebraica sta prendendo in giro il nuovo nome di Facebook

Tutto quello a cui somiglia il logo di Meta

C’è chi dice un pretzel e chi rilancia con una patatina della Pringles, chi parla del vecchio avatar di Microsoft Visual Studio e chi degli occhiali per la realtà virtuale – in riferimento anche all’ingresso dell’azienda nel mondo del metaverso -. «Il simbolo Meta forma un ciclo continuo che funziona senza soluzione di continuità tra i contesti 2D e 3D – ha spiegato il team di Meta – progettato per essere sperimentato da diverse prospettive e per interagire con esso. Può assomigliare a una M per “Meta”, e anche a volte a un segno di infinito, che simboleggia orizzonti infiniti nel metaverso».

Quasi 1200 loghi somiglianti

Partendo dal presupposto che creare qualcosa di graficamente originale, semplice e di impatto non è così facile come potrebbe sembrare, Bill Gardner – che ogni anno pubblica un rapporto sulle tendenze in ambito logo design – afferma di aver visto un simbolo come quello di Meta già molte volte prima, in particolare nel 2008, quando quello stesso stile era di tendenza. Facendo una ricerca nel suo database – riporta Quartz – Garner ha trovato quasi 1200 loghi simili ideati prima – tra cui quello della graphic designer danese Maria Grønlund per una strartup nel 2015 -. Considerata la pervasività di Facebook, Gardner ha chiarito che la versione di questo logo di Mera sarà quella che rimarrà nella mente delle persone e che «pochi ricorderanno che c’è stato qualcun altro prima».