Renzi sulla presunta Lista Conte al 14%: «I sondaggi cambiano, sono come il tempo in montagna»

Sostiene che i sondaggi siano come il tempo in montagna

Negli ultimi giorni si è parlato di una presunta Lista Conte. Alcuni quotidiani hanno parlato di un vero e proprio partito già in cantiere e costruito attorno alla figura dell’attuale Presidente del Consiglio, con tanto di nome e simbolo già scelti. Poi, contestualmente a quelle voci, venerdì sera è arrivata la smentita ufficiale. Sta di fatto che i sondaggi sul tema sono stati già avviati e questa presunta nuova forza politica – per il momento inesistente – sarebbe accreditata del 14% dei consensi, secondo i sondaggi.

Matteo Renzi, ospite di Agorà (su Rai 3), ha commentato anche questi rumors. Non tanto sulla veridicità di questa presunta Lista Conte, ma sul ruolo dei sondaggi che «sono come il tempo in montagna, cambiano». E per sottolineare questa faccenda cita alcune rilevazioni che hanno visto il leader di Italia Viva protagonista nei mesi scorsi, dopo la sua intervista al quotidiano Avvenire in cui chiedeva la riapertura delle scuole (era il 28 marzo) almeno per le terze medie e le quinte superiori.

“A chi dice che bisogna andare a votare, vorrei ricordare che la democrazia non è sondaggiocrazia permanente, democrazia è votare ogni 5 anni e scegliere un sistema di rappresentanza. A me piacerebbe che si potesse sapere chi governerà la sera stessa delle elezioni” @matteorenzi pic.twitter.com/a4bhdkucPb — Agorà (@agorarai) June 8, 2020

Lista Conte, i sondaggi secondo Matteo Renzi

« I sondaggi sono sempre interessanti, ma siccome si vota nel 2023 io aspetterei i dati delle regionali, che saranno a settembre. La democrazia è votare ogni cinque anni, non è sondaggiocrazia – ha detto Matteo Renzi ad Agorà -. A me piace l’idea che i cittadini possano decidere chi è il leader per cinque anni e possano saperlo alla sera delle elezioni. Io non voglio il proporzionale pur essendo un piccolo partito. I sondaggi? Il 28 marzo preso insulti perché ho detto che bisognava aprire le scuole, un sondaggio disse che il 90% degli italiani non voleva riaprire le scuole. Due mesi dopo lo stesso sondaggio diceva che il 63% degli italiani era d’accordo a riaprire. I sondaggi cambiano, sono come il tempo in montagna».

