Un partito di Conte avrebbe il 14%, altro che ‘mossa del cavallo’

Non c’è certezza che il progetto sia in piedi, al momento ci sono soltanto retroscena in merito. Men che meno c’è ancora un nome. Il partito di Conte, però, avrebbe un indice di gradimento molto alto nei sondaggi. YouTrend, nella sua rilevazione che ha fatto per Sky, lo colloca addirittura al 14%. In diretta competizione, insomma, con il Movimento 5 Stelle con il quale, del resto, il premier viene ancora identificato. L’esito di un approdo, di una «discesa in campo» del presidente del Consiglio avrebbe sulla geografia del sistema politico-elettorale italiano, avrebbe un impatto notevole su tutti i partiti che si trovano al governo e all’opposizione.

Partito di Conte, i sondaggi lo danno al 14%

In base ai sondaggi, infatti, il premier avrebbe consensi bipartisan, frutto soprattutto del suo modo di gestire la pandemia da coronavirus. Il 16% degli elettori arriverebbe da elettori di centrosinistra e l’8% da quelli di centrodestra (meno impatto sulla Lega, invece). La fetta più sostanziosa, in ogni caso, sarebbe quella degli elettori del M5S, disposti – per un 20% – a votare un partito di Conte. Ovviamente, grande impatto ci sarebbe anche sugli indecisi, al momento privi di una rappresentanza politica: i nuovi progetti elettorali, nella loro prima fase, hanno sempre un occhio di riguardo per questa categoria di elettori.

Quel che è certo, tuttavia, secondo la rilevazione di You Trend, è che con una lista Conte in campo, la Lega sarebbe di gran lunga il partito di maggioranza relativa. Ma la maggioranza attualmente al governo, invece, si rafforzerebbe, con una coalizione molto più coesa e che potrebbe addirittura evitare il ricorso ad alcune sue componenti attuali (come Liberi e Uguali o Italia Viva di Matteo Renzi). Insomma, secondo quanto riportato da questo sondaggio, sarebbe proprio quella di Giuseppe Conte la ‘mossa del cavallo’. E lo scacco matto verrebbe subito, a pari merito, dai due Matteo.