Il caso della foto dell’Etna usata da Salvini per promuovere il tour in Campania

La storia della foto Salvini Etna per il tour in Campania

Da alcune ore sta circolando sui social un’immagine che sarebbe stata condivisa dal profilo Facebook ufficiale di Matteo Salvini per annunciare il suo breve tour in Campania previsto per oggi, venerdì 5 giugno. Nella foto si vede il Leader della Lega in posa sorridente con sullo sfondo un vulcano. Ma non si tratta del Vesuvio, simbolo di Napoli e di tutta la Regione, ma dell’Etna innevato. Ovviamente questa immagina ha provocato grande ironia sui social e molte critiche. Ma la foto Salvini Etna è reale? La risposta è difficile da poter dare.

LEGGI ANCHE > Salvini risponde alle domande sui selfie del 2 giugno dicendo che il problema degli italiani è la cassa integrazione

Per provare a fare chiarezza, infatti, non ci si può limitare solamente a quel che sta circolando in queste ore su Twitter e Facebook. Ma proprio il social network di Zuckerberg non dà una mano e non aiuta a capire se quella foto (che contiene un palese errore geografico) sia stata realmente pubblicata sulla pagina del segretario della Lega Nord. Questo, infatti, è il post che compare online.

Foto Salvini Etna, gaffe o invenzione social?

Da quel che vediamo pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale, sembrerebbe che il caso della foto Salvini Etna sia un’invenzione social per screditare il leader della Lega che, già in passato, era stato pizzicato in altre occasioni per errori di geografia, italiana e internazionale. Però il social network offre la possibilità di visualizzare la cronologia delle modifiche di ogni singolo post. E, in questo, caso ne risulta una – con un contenuto multimediale differente – effettuata alle 16.11 di giovedì 4 maggio (il post originale era stato pubblicato alle 11.49).

Facebook non aiuta a far chiarezza

Purtroppo, però, Facebook non aiuta a far chiarezza. Quando si modifica un post, infatti, è possibile visualizzare solamente le modifiche nei testi. Non c’è nessuna opportunità, infatti, di individuare un contenuto multimediale rimosso. Insomma, il caso della foto Salvini Etna è difficile da confermare o smentire. Sta di fatto che sui social l’immagine del leader della Lega con alle spalle il vulcano siciliano è iniziata a circolare dal primo pomeriggio di ieri. Ma, più di questo, non si può sapere.

(foto di copertina: da Twitter)