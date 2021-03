Liliana Segre sugli haters: «Hanno tempo da perdere e mi augurano la morte. Ma lo sanno che ho 90 anni?»

Che te ne fai degli haters, giustamente, quando hai 90 anni? Liliana Segre prova a spiegare – lo fa nel corso della bella intervista che Riccardo Iacona ha realizzato e ha mandato in onda ieri sera nel corso di Presa Diretta – l’inutilità degli haters, soprattutto quando a questi non si dà affatto peso. La senatrice a vita, presa di mira sia quando tornò a Roma per votare la fiducia al governo di Giuseppe Conte (che poi ha dovuto cedere il passo), sia quando si è sottoposta alla vaccinazione contro il Covid-19, ha voluto dedicare un passaggio dell’intervista agli odiatori che da tempo la prendono di mira sui social network. Le parole di Liliana Segre sugli haters sono totalmente condivisibili.

Liliana Segre sugli haters, la bellissima lezione a Presa Diretta

«Quando uno arriva a 90 anni e come me adora la vita una cosa che mi dispiace moltissimo è se perdo mezz’ora se una cosa non avviene al momento giusto. Mezz’ora della mia vita a 90 anni: è importantissima! – dice Liliana Segre a Riccardo Iacona – Non avete idea di quante cose si possano fare in quella mezz’ora. E questi sconosciuti odiatori hanno questi minuti da perdere per augurare a me la morte? Io c’ho già 90 anni, mica posso vivere poi così tanto».

Liliana #Segre per la sua testimonianza sugli orrori della #shoa e per essere vittima di odio ancora oggi è sotto scorta. Ma cosa pensa dei suoi odiatori?

Insomma, Liliana Segre, in 30 secondi, fa comprendere perché il fenomeno degli haters online è così effimero. Ci lascia uno spazio di riflessione importantissimo: oggi, da nativi digitali, tendiamo a dare una importanza esagerata alle cose che vengono scritte in rete. Molto spesso – e questa è una critica anche per noi giornalisti, noi compresi e nessuno escluso – la stampa mette in rilievo notizie nate da questo grande malinteso: che la rete possa essere una sorta di coscienza collettiva che influenza il modo di comportarsi delle persone. In realtà, il fenomeno haters – visto con gli occhi di una persona testimone della Shoah, che ha attraversato epoche storiche così diverse tra loro, ciascuna con la propria forma di comunicazione – lascia il tempo che trova. Insignificante, che non scalfisce.

Già in passato, Liliana Segre aveva dato una perfetta definizione per gli haters online: «Persone che hanno problemi e che vanno curate». Una descrizione che denotava un certo senso di pietà nei loro confronti, il desiderio di affrontare un fenomeno per risolvere un problema. Oggi, dopo i ripetuti attacchi, la senatrice è passata direttamente all’atarassia, all’indifferenza nei loro confronti. Riuscendo a utilizzare, lei che ha attraversato una delle peggiori tragedie della storia, persino l’arma dell’ironia.