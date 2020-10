Che fine ha fatto il libro segreto della Gregoraci?

Clamoroso. Prima di entrare al Grande Fratello Vip Elisabetta Gregoraci aveva depositato la sua biografia con tanto di aneddoti e racconti rilasciati a un’autrice di Parma. Ma oggi Giornalettismo ha invece raccolto lo sfogo della scrittrice Teresa Giulietti.

Libro Gregoraci, lo sfogo della scrittrice

Uno sfogo durissimo che forse racconta altre verità per un libro che a un certo punto e dopo pare quattordici mesi di lavoro, si è fermato di colpo. «Sono stata accanto a Elisabetta per 14 mesi dall’Aprile del 2017 a Giugno 2018, per scrivere il suo libro. Su sua esplicita richiesta. Avrei tante di quelle cose (reali e documentate) da dire a riguardo. Non voci di corridoio, suggestioni e mezzi gossip; ma accadimenti vissuti in piena persona. Mi astengo per non finire stritolata dalla cinica gogna mediatica. Se i muri di Parma (dove viveva Francesco Bettuzzi, l’ex fidanzato della Gregoraci, ndr) potessero parlare. Chi dice la verità, non chi continua a mentire danneggiando e ferendo gli altri. Credo che a un certo punto Elisabetta dovrebbe maturare un suo senso etico di responsabilità, smettendola di additare gli altri quali causa dei suoi mali. E qui mi fermo».

Libro Gregoraci, il mistero sulla sparizione

Oggi noi non sappiamo se il libro contenente i segreti della Gregoraci vedrà mai la luce, ma l’accusa di chi le è stata accanto per 14 lunghi mesi è forte e diretta. Pare che alla base dello stop ci siano stati problemi economici per un mancato pagamento del lavoro fatto. Ma questo ennesimo ed enorme punto interrogativo nella misteriosa vita di Elisabetta Gregoraci siamo sicuri che presto troverà nuovi strascichi e nuove risposte.