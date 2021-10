Il link al preordine di Amazon di Luigi Di Maio dai propri account social ufficiali e istituzionali

Sul profilo Twitter ufficiale di Luigi Di Maio c’è scritto Italia – funzionario di Stato. A marzo vi avevamo spiegato che Twitter aveva introdotto questo particolare flag e che, tra i primi a beneficiarne, c’è stato proprio il ministro degli Esteri italiano. L’obiettivo del social network è stato quello di individuare delle personalità con poteri decisionali alle quali prestare particolarmente credito per quanto riguarda le loro uscite pubbliche e le loro dichiarazioni. Insomma, da grandi etichette derivano grandi responsabilità. Ecco perché ci è apparso dissonante che il ministro degli Esteri abbia deciso di inserire un link – proprio su Twitter (ma lo ha fatto anche dal suo profilo verificato su Facebook) – alla pagina di Amazon in cui è possibile preordinare, già da ieri, il suo libro in uscita oggi (che si intitola Un amore chiamato politica e che è edito da Piemme).

Libro Di Maio, il link a Amazon per la promozione

Questa mattina, sempre sull’account Twitter, intorno alle 9.45 compare un tweet fissato in alto con un altro link, questa volta al portale della casa editrice dove è possibile acquistare il volume in uscita oggi.

È uscito “Un amore chiamato politica”, lo trovate in libreria e online 👇🏻https://t.co/R4XgFBKbZL — Luigi Di Maio (@luigidimaio) October 26, 2021

L’utilizzo dell’account Twitter ufficiale, nell’ultimo periodo, è stato particolarmente istituzionale da parte di Luigi Di Maio. Ha retwittato l’account ufficiale della Farnesina, ha proposto servizi televisivi o articoli di giornale che parlavano delle sue missioni all’estero, ha espresso posizioni ufficiali equilibrate. Raramente – e soprattutto in concomitanza con la campagna elettorale, ma a un ritmo molto più basso che in passato – Luigi Di Maio ha pubblicizzato iniziative del suo partito, il Movimento 5 Stelle, senza tuttavia fare un utilizzo eccessivamente personale del proprio account istituzionale. Per questo ha sorpreso la scelta di pubblicare due tweet nel giro di poche ore per promuovere il suo libro in uscita oggi, con il primo di questi che conteneva addirittura un link ad Amazon (che è un OTT straniero e oggi sappiamo quanto la geopolitica passi soprattutto attraverso le grandi compagnie leader nel grande ecosistema di internet).

Del resto, proprio su Twitter, non sono mancate le polemiche per questa scelta che, del resto, non hanno impedito la pubblicazione (con tanto di tweet fissato in alto) della promozione del sito della casa editrice che ha pubblicato il primo libro di Luigi Di Maio.