Nelle chat e nei gruppi social, Di Maio diventa «Il Mediatore»: virale il meme à la Russell Crowe

Da qualche ora, è comparso su Facebook, nei gruppi a supporto dell’attuale ministro degli Esteri ed ex capo politico del Movimento 5 Stelle. Un meme Di Maio nei panni di Russell Crowe. La locandina del film, però, ha una leggera modifica: non stiamo parlando del Gladiatore, ma del Mediatore. È il ruolo che il ministro degli Esteri sta cercando effettivamente di ricoprire in questi giorni di tensioni tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo. La vulgata pare confermare i tentativi di dialogo tra i due, favoriti proprio dal lavoro di Luigi Di Maio.

Meme Di Maio come Russell Crowe, diventa “Il Mediatore”

La locandina, quindi, arriva di conseguenza. Ci sono un bel po’ di suggestioni: la passione del ministro degli Esteri per il cinema di Hollywood, l’inedito ruolo interno al Movimento che negli ultimi giorni si è trovato a dover ricoprire, lo sfondo del Colosseo (quasi metafora della prossima battaglia nell’arena elettorale, con la scelta del sindaco di Roma all’orizzonte). Inevitabile la diffusione di Di Maio Il Mediatore.

L’immagine gira nelle chat WhatsApp di diversi parlamentari pentastellati. Qualcuno di loro ironizza: «Luigi Di Maio, il Mediatore. Per l’unità del Movimento. Presto al cinema». E parte subito, nella mente di chi legge, il tono di voce tipico dei doppiatori dei trailer. C’è un certo ottimismo, dunque, che si riflette in questo tentativo di stemperare gli animi, con gli strumenti ormai tipici della comunicazione politica sui social network.

Nel week-end c’è stato un primo passo in avanti tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo, dopo una vera e propria settimana di fuoco fatta di conferenze stampa e di controdichiarazioni da blog. Il meme di Di Maio Mediatore è un altro piccolo indizio di una possibile ricomposizione.