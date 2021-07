La votazione sul comitato direttivo «è sospesa». Lo ha detto Beppe Grillo che ha anche annunciato: «Oggi ho ricevuto dai gruppi parlamentari una richiesta di mediazione in merito agli atti che dovranno costituire la nuova struttura di regole del MoVimento 5 Stelle (Statuto, Carta dei valori, Codice Etico). Ho deciso quindi di individuare un comitato di sette persone che si dovrà occupare delle modifiche ritenute più opportune in linea con i principi e i valori della nostra comunità».

LEGGI ANCHE –> Il garante del Movimento Cinque Stelle invoca il voto sulla piattaforma Rousseau, ma non si può

Grillo ha scelto «un comitato di sette persone che si dovrà occupare delle modifiche ritenute più opportune in linea con i principi e i valori della nostra comunità». Lo ha annunciato il garante M5s spiegando che il comitato sarà composto dal presidente del comitato di garanzia Vito Crimi, dal capogruppo della camera Davide Crippa e del senato Ettore Licheri, dal capogruppo in parlamento europeo Tiziana Beghin, da un rappresentate dei ministri Stefano Patuanelli, da Roberto Fico e Luigi Di Maio. «Il comitato dovrà agire in tempi brevissimi. La votazione sul comitato direttivo è quindi sospesa», ha aggiunto Beppe Grillo in un post pubblicato sulla propria pagina ufficiale Facebook.

«Ottimo lavoro. La Comunità del Movimento Cinque Stelle diventa di nuovo protagonista del suo destino come abbiamo richiesto. Siamo una forza viva che sta realizzando un vero rinnovamento allargando la partecipazione. La strada è quella giusta». È quanto ha detto il deputato Luigi Gallo, commentando la decisione di Beppe Grillo di dare il via ad un Comitato per lo Statuto.

«Molto positiva la svolta di queste ore e l’adesione di Beppe Grillo alla richiesta di mediazione parlamentare in merito agli atti e alle regole del MoVimento 5 Stelle. Il comitato dei 7 è composto da persone equilibrate e stimate da tutti, confido che arrivino nei prossimi giorni notizie positive per trovare una quadra insieme a tutto il MoVimento. Restando uniti il risultato è assicurato e non può che essere positivo». Lo ha affermato il sottosegretario all’Interno Carlo Sibillia.

[CREDIT PHOTO: ITALY PHOTO PRESS]