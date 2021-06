Grillo, in un solo colpo, congeda Conte e riassume la piattaforma Rousseau

Grande è la confusione sotto il cielo. O meglio. Forse questa confusione c’è stata solo negli occhi e nella mente di chi l’ha descritta. Il Movimento 5 Stelle ha praticamente deciso di non fare il passo in avanti che gli chiedeva Giuseppe Conte, arroccandosi sulla sua vecchia (eppure così disarmante) posizione. Beppe Grillo, con un post sul suo blog, ha chiuso definitivamente l’esperienza dell’avvocato del popolo e ha fatto tornare il Movimento alle sue origini. Non soltanto nella sostanza, ma anche nella forma, visto che è stata riesumata persino la piattaforma Rousseau che sembrava ormai destinata all’impolveramento da soffitta.

Piattaforma Rousseau nuovamente protagonista nel Movimento

In un post che si intitola Una bozza e via, il garante del Movimento 5 Stelle ha prima accusato Giuseppe Conte di non avere una visione politica e di far leva esclusivamente sul consenso personale. Poi, ha spiegato così il grande ritorno della piattaforma Rousseau, che resta – al momento – l’unico strumento di democrazia diretta del Movimento 5 Stelle:

«Perciò – ha scritto Beppe Grillo – indìco la consultazione in rete degli iscritti al MoVimento 5 Stelle per l’elezione del Comitato Direttivo, che si terrà sulla Piattaforma Rousseau. Il voto su qualsiasi altra piattaforma, infatti, esporrebbe il Movimento a ricorsi in Tribunale per la sua invalidazione, essendo previsto nell’attuale statuto che gli strumenti informatici attraverso i quali l’associazione si propone di organizzare le modalità telematiche di consultazione dei propri iscritti sono quelli di cui alla Piattaforma Rousseau (art. 1), e che la verifica dell’abilitazione al voto dei votanti ed il conteggio dei voti sono effettuati in via automatica dal sistema informatico della medesima Piattaforma Rousseau (artt. 4 e 6)».

È il grande ritorno tra le braccia di Davide Casaleggio che, stando a quanto scritto sul blog, avrebbe accettato di ospitare le consultazioni indette da Beppe Grillo per dare forma alla nuova organizzazione del Movimento 5 Stelle. In questi giorni, la cordata guidata da Giuseppe Conte aveva ottenuto dalla Casaleggio Associati i dati degli iscritti e aveva individuato la piattaforma SkyVote (che era stata utilizzata anche da alcuni congressi del Partito Democratico) per le nuove consultazioni politiche interne al Movimento. A quanto pare, però, è tutto da rifare. Beppe Grillo ha scelto un ritorno al passato.