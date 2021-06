Il Garante della Privacy dà ragione al M5S (e torto all’Associazione Rousseau)

Il pronunciamento dell'Autorità in merito alla richiesta di consegna dei dati personali al MoVimento

Tutto in cinque giorni. Questo è il tempo indicato nel pronunciamento del Garante della Privacy per dirimere la questione dei dati personali degli iscritti al Movimento 5 Stelle. L’Autorità ha deciso di dare ragione ai pentastallati – da mesi in rotta di collisione con Casaleggio&Co. – imponendo all’Associazione di consegnare al M5S i dati personali di tutti gli iscritti. Ma, a mo’ di profilazione (dato che l’iscrizione è avvenuta tramite i canali ufficiali di Rousseau) la piattaforma potrà continuare ad averli nel proprio archivio.

«Il provvedimento è stato adottato d’urgenza all’esito dell’istruttoria avviata dal Garante dopo la segnalazione presentata dal Movimento 5 Stelle – si legge nel comunicato del Garante per la protezione dei dati personali che accompagna il pronunciamento -. Dalla documentazione acquisita dall’Autorità, il Movimento 5S e l’Associazione Rousseau risultano essere, rispettivamente, titolare e responsabile del trattamento dei dati degli iscritti al Movimento. In base alla normativa sulla privacy, il responsabile, “su scelta del titolare del trattamento dei dati”, è tenuto a cancellare o restituire tutti i dati personali, “dopo che è terminata la prestazione dei servizi richiesti relativi al trattamento”. Questa disposizione, precisa il Garante, deve essere applicata in tutti i casi che regolano il rapporto titolare-responsabile».

M5S vince la sua battaglia contro Rousseau: l’Associazione deve consegnare i dati al Movimento

Davide Casaleggio, ora, ha 30 giorni per presentare ricorso dopo questa decisione del Garante per la protezione dei dati personali. Ma il punto fondamentale attorno a cui si è giunti a questa sentenza sembrano essere delle pietre non scalfibili.

a) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d) del Regolamento ingiunge nei confronti dell’Associazione Rousseau, responsabile del trattamento dei dati degli iscritti al Movimento 5 Stelle, di adempiere al disposto di cui all’art. 28, par. 3, lett. g) del Regolamento provvedendo a consegnare al predetto Movimento titolare del trattamento, nelle forme e secondo le modalità indicate dallo stesso, tutti i dati personali degli iscritti al Movimento medesimo, di cui l’Associazione sia responsabile del trattamento; si ingiunge altresì di astenersi da ogni ulteriore trattamento dei dati personali in questione nei termini di cui in motivazione; b) la predetta consegna dovrà avvenire entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento.

