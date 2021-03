Cos’è Decidim, il software di Barcellona che potrebbe sostituire Rousseau nel M5S

Il Movimento 2.0inizia a prendere forma. Tra l’insofferenza dei parlamentari prosegue sottotraccia il lavoro del leader Giuseppe Conte sul fronte della riorganizzazione del Movimento 5 Stelle. Il nodo principale da sciogliere si chiama piattaforma Rousseau. Secondo voci insistenti, entro la fine di marzo si attende una svolta nella trattativa con l’Associazione di Davide Casaleggio che custodisce l’infrastruttura web del Movimento e i dati degli iscritti. C’è chi considera sempre più concreta e imminente l’ipotesi di un divorzio definitivo da Rousseau. Ma a vantaggio di cosa?

Il Comune di Milano da un po’ di tempo ha iniziato a operare su uno strumento di partecipazione basato sul software open source Decidim, adottato da Barcellona. Andando a leggere le domande e le risposte più frequenti, cerchiamo di capire cos’è Decidim. Banalmente, si tratta di una piattaforma di democrazia partecipativa open source gratuita per città e organizzazioni. Ma Decidim è più di una piattaforma digitale: è un progetto e un’infrastruttura comuni gratuiti e aperti che coinvolgono codice, documentazione, design, corsi di formazione, un quadro giuridico, interfacce collaborative, comunità di utenti e di facilitazione e una visione comune. Decidim è una piattaforma per la partecipazione dei cittadini fatta dalle persone e per le persone. Il suo codice sorgente è aperto e può essere ispezionato, modificato e migliorato da chiunque. Attualmente, Decidim è utilizzato da città e organizzazioni. Infatti, qualsiasi gruppo di persone può usarlo, sia che si tratti di una ong, università, sindacato, cooperativa, associazione di quartiere, ecc. Grazie a Decidim, è possibile configurare facilmente i processi partecipativi: ad esempio, è possibile configurare spazi di partecipazione (iniziative, assemblee, processi o consultazioni) e arricchirli attraverso le molteplici componenti disponibili (incontri faccia a faccia, sondaggi, proposte, votazioni, follow-up dei risultati, commenti). Decidim consente a migliaia di persone di organizzarsi facendo proposte, partecipando a riunioni pubbliche, promuovendo discussioni decisionali, decidendo attraverso diverse forme di voto e monitorando l’attuazione delle decisioni.

