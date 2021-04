Rousseau ha abbandonato definitivamente il Movimento 5 Stelle

Il 22 aprile 2021 era l’ultima spiaggia. La piattaforma Rousseau aveva individuato quel giorno come data ultima per il Movimento 5 Stelle per sanare qualsiasi problema relativo ai pagamenti dei parlamentari pentastellati per il contributo di solidarietà per i servizi offerti dalla piattaforma. Non c’è stata alcuna risposta da questo punto di vista e, allora, l’Associazione Rousseau ha deciso di tagliare i ponti con il partito politico che l’ha utilizzata per primo in Italia e che ha legato quasi in maniera indissolubile gran parte della sua vita e dei suoi principi alla condivisione delle scelte sulla piattaforma stessa. Rousseau lascia M5S ed è una notizia che segnala un passaggio storico per la forza politica di attuale maggioranza relativa in Italia.

Rousseau lascia M5S, l’addio definitivo

È la fine della democrazia partecipata? Probabile. Più volte Davide Casaleggio, nei giorni scorsi, aveva evidenziato come Rousseau, senza il contributo dei parlamentari del Movimento 5 Stelle, non avrebbe più potuto continuare a fornire i suoi servizi al partito politico, sia per quanto riguarda eventuali votazioni degli iscritti, sia per quanto riguarda tutta la sezione sulle proposte di iniziativa popolare. Oggi, come anticipato dall’Adnkronos, ci sarà uno statement ufficiale sul Blog di Rousseau che annuncerà l’interruzione del rapporto con il Movimento 5 Stelle.

Da questo momento, in poi, insomma, i pentastellati diventano ancor di più una forza politica tradizionale, con uno scollamento – non solo di nome, ma anche di fatto – con la propria base. Un evento che – in passato – avrebbe fatto un rumore assurdo e che avrebbe sollevato un terremoto politico. Oggi, si accetta questo passaggio quasi come una tappa obbligata. Ora, l’obiettivo dell’Associazione Rousseau è quello di creare una piattaforma parallela, sganciata da qualsiasi formazione politica che possa continuare a coinvolgere la base della cittadinanza iscritta.

La comunicazione ufficiale

Sul blog delle Stelle è comparso, questo mattina, un post in cui si annuncia la fine del rapporto con il partito pentastellato. «Oggi non è più possibile, infatti, sostenere le spese necessarie per il personale che lavora quotidianamente ai 19 servizi di cui il MoVimento 5 Stelle usufruisce», si legge nell’articolo firmato Associazione Rousseau intitolato “Oggi siamo a terra, ma ci rialzeremo”. «Stare insieme deve essere una scelta reciproca e deve presupporre rispetto e assunzione di responsabilità da ambo le parti. E questo, purtroppo, non si è verificato. Per questo, a fronte dell’enorme mole di debiti cumulati dal MoVimento 5 Stelle nei confronti dell’Associazione Rousseau e della decisione di chi ritiene di essere il gruppo dirigente del MoVimento di impartire ai portavoce un invito diretto a violare espressamente lo Statuto stesso del MoVimento, omettendo di versare, già dal mese di aprile, il contributo stabilito per i servizi erogati, questa mattina abbiamo dovuto comunicare a tutto il personale di Rousseau che siamo costretti ad avviare le procedure per la cassa integrazione».

