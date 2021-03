Come va il governo Draghi sui social: il ministro più seguito è Di Maio

L’analisi del governo sui social network, nel momento in cui il presidente del Consiglio non è sui social network. Come sta cambiando la comunicazione politica nel mandato del governo di Mario Draghi? È un po’ il tema di oggi, dopo la prima conferenza stampa del premier, in occasione della presentazione del cosiddetto Decreto Sostegni. Ovviamente, non c’erano dubbi sulla navigata esperienza di Draghi nel corso delle conferenze stampa, eppure qualcuno che lo attendeva al varco c’è stato. Ma – al di là della comunicazione offline – l’attuale compagine di governo risulta essere molto attiva sui social network. A partire dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio, l’esponente della squadra dell’esecutivo che ha il più vasto seguito sui social network.

Luigi Di Maio primo sui social tra i ministri

Lo certifica lo studio realizzato da Fb Bubbles, l’hub di competenze integrate nei campi dell’advocacy, del reputation management, della gestione dei media e social media, a cui collabora anche l’agenzia di comunicazione Mr Associati. Tra i partiti della maggioranza, è proprio il M5S del titolare della Farnesina a guidare la classifica delle presenze sui social network. La capillare diffusione dei pentastellati sui social network è proprio a trazione Di Maio: quest’ultimo vanta quasi 4 milioni di followers, se si aggregano tutti i social network. Facile comprendere le potenzialità della diffusione dei suoi messaggi.

Seguono, distanziati, Forza Italia, Pd, Leu, Lega, Italia Viva e i ministri tecnici. La posizione della Lega, così indietro rispetto alla portata dei messaggi diffusi da Matteo Salvini, è dovuta proprio al fatto che i ministri all’interno della compagine di governo presentano un consenso molto più moderato sui social network. Secondo lo studio, i ministri leghisti hanno una «scarsa propensione a comunicare sui social».

Oltre a Di Maio – in settimana vi abbiamo mostrato anche l’etichetta che ha aggiunto su Twitter, in quanto rappresentante del governo italiano, primo in Italia a farne sfoggio -, si registrano buone performance sui social di Dario Franceschini (il secondo esponente dell’esecutivo per presenze sui social), della ministra per il Sud, Mara Carfagna, del ministro della Salute, Roberto Speranza, e della ministra per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini. Ancora una volta, nell’elenco dei più seguiti, non si vede la Lega.