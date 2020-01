La tregua temporanea raggiunta in Libia è stata interrotta dal lancio dei sei missili da parte dell’esercito del generale Khalifa Haftar contro l’aeroporto di Tripoli. Lo scalo internazionale è stato colpito da sei Grad e ha dovuto sospendere i voli.

Libia, Haftar rompe la tregua: sei missili contro l’aeroporto di Tripoli

L’aeroporto internazionale Mitiga di Tripoli non ha avuto altra scelta che sospendere i voli dopo essere stato colpito da sei razzi Grad. L’attacco è stato rivendicato dall’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna): il portavoce Mohammed Gununu ha infatti dichiarato che «le milizie di Haftar hanno colpito l’aeroporto internazionale per minacciare il traffico aereo». Con questa nuova violazione del cessate il fuoco si interrompe la fragile tregua che era stata raggiunta tra le parti grazie anche alla mediazione europea. Proprio il Consiglio di Sicurezza aveva esortato le parti libiche poche ore prima «ad impegnarsi in maniera costruttiva» nella commissione di lavoro 5+5, ovvero la commissione formata da 5 membri del campo del generale Khalifa Haftar e da 5 membri designati dal governo di Accordo Nazionale di Fayez Serraj a Tripoli. Un gruppo di lavoro messo a punto durante il summit a Berlino al fine di «trasformare la tregua in un cessate-il-fuoco al più presto possibile».

(Credits immagine di copertina: twitter Corrini@corrini)