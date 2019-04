Giuseppe Conte sulla Libia non sta dalla parte né di Haftar, né di Serraj

Nè con Haftar né con Serraj, La posizione italiana sulla guerra civile in atto in Libia è di non schierarsi con nessuno, se non dalla parte della popolazione. Così ha detto Giuseppe Conte ai giornalisti durante la conferenza stampa a Pechino.

Giuseppe Conte si trova a Pechino per finalizzare alcuni accordi sulla Via della Seta, ma è stato incalzato da alcuni giornalisti che gli hanno rivolto domande sulla posizione dell’Italia in merito alla situazione in Libia. «Non sostengo un singolo attore dello scenario libico. Miriamo alla stabilizzazione del Paese, e l’opzione militare non è affidabile» ha risposto il presidente del Consiglio, ribadendo che «l’Italia non è né a favore di Sarraj né a favore di Haftar, ma a favore del popolo libico, che sta soffrendo da troppo tempo e ha tutto il diritto di vivere in pace».

La domanda è giunta dopo l’avvertimento lanciato dal generale Haftar che invitata gli italiani ad abbandonare l’ospedale di Misurata, in una sorta di avvertimento. Giuseppe Conte però ha chiarito di non essere dalla parte di Haftar, e difendendo la presa di posizione sua e del governo. «La nostra posizione si sta rivelando lungimirante» ha infatti aggiunto, «non è con l’opzione militare che si può stabilizzare la Libia. Dobbiamo lavorare a una soluzione politica, che non può che passare da un cessate il fuoco immediato».

(credits immagine di copertina: ANSA/ FILIPPO ATTILI)