La ‘leva tariffaria’, l’idea del Mit per scoraggiare gli assembramenti sui mezzi pubblici

Tornare alla normalità, come prevedibile, non sarà così ‘normale’. Il 4 maggio, fatidica data della fine del lockdown (per come lo abbiamo conosciuto finora), ci sarà l’allentamento delle misure per contenere i contagi, con una parziale ripresa del nostro quotidiano. Saranno molti, però, gli aspetti che cambieranno nella nostra vita. In attesa delle decisioni ufficiali, il tema più delicato è quello dei trasporti pubblici. Come riporta l’Ansa, nella bozza del documento del Mit – che dovrà essere discussa – si provano a tracciare i confini di come potremo tornare a muoverci nelle nostre città. Ed emerge la possibilità di una leva tariffaria.

Si tratta – anche se per il momento, occorre ricordarlo, è solo un’ipotesi – di una misura per scongiurare gli assembramenti sui mezzi pubblici all’avvio della fase-2. Tariffe differenti in base alla fascia oraria, per scoraggiare un afflusso insostenibile, visto che le misure di distanziamento sociale dovranno essere protratte nel tempo, all’interno di autobus, tram e metropolitane che circolano per le città italiane.

Leva tariffaria per scongiurare assembramenti sui mezzi pubblici

L’ipotesi è al vaglio della cabina di regia del Ministero dei Trasporti che, in queste ore – con la decisione finale che dovrebbe essere comunicata entro domenica 26 aprile, insieme al prossimo DPCM – sta valutando anche altre soluzioni per la prima fase di convivenza attiva con il virus. Tra le idee c’è anche quella di realizzare dei percorsi a senso unico all’interno delle stazioni che, tra le altre cose, dovranno mettere a disposizione dei cittadini anche i dispenser con gel disinfettante.

Le altre misure studiate dal Mit

Si punta a un’eliminazione dei titoli cartacei che dovranno essere sostituiti, il prima possibile, con biglietti elettronici. Per quel che riguarda il trasporto aereo e ferroviario, ci saranno delle novità: a bordo dei velivoli sarà obbligatorio indossare mascherine e guanti; sui treni (ma anche sugli autobus di linea) si punta a una sospensione della vendita dei biglietti a bordo.

