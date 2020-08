Toretto-Leotta, prove di pace?

Diletta Leotta, da giorni, è in vacanza in Sardegna in una lussuosa villa con tre sue amiche. Poche ore fa sull’isola è arrivato anche il suo ex Daniele Scardina (detto King Toretto) che però alloggia nel residence a Poltu Quatu. L’estate potrebbe regalare un ritorno di fiamma nella relazione, data per conclusa, Leotta-Toretto.

Il pugile segue le orme dell’ex fidanzata, cercando un riavvicinamento.

Visualizza questo post su Instagram Finalmente Estate ☀️ Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 5 Ago 2020 alle ore 9:29 PDT

Leotta-Toretto, alla ricerca della pace

Ci riuscirà Al momento Diletta sembra non voler accettare alcuno incontro. Ma l’estate è ancora lunga.