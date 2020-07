Daniele Scardina, il fidanzato di Diletta Leotta, è atterrato a Ibiza. La giornalista invece è tornata in Sicilia. Questo accade nelle ultime ore all’interno di una coppia che fino a poche settimane fa sembrava salda, solida.

Diletta Leotta e le vacanze separate da Daniele Scardina

E invece i due hanno iniziato queste prime vacanze lontani, divisi, e i rumors sulla loro separazione trovano forse una nuova risposta. Il pugile in questo momento divide il suo relax con gli amici tra Ibiza e Formentera. Diletta, ha scelto la famiglia come rifugio sereno per staccare dopo il furto subito. Nuvole passeggere o addio definitivo?

Nei giorni scorsi, Giornalettismo ha fornito indicazioni esclusive sulla giornalista di Dazn. Quest’ultima, infatti, dopo un furto in casa, si era cautelata con un sistema di sorveglianza alla persona e con un autista. Qualche tempo fa, a pericolo scampato, tuttavia ha deciso di tornare alla solita vita divisa tra la propria casa e il lavoro di giornalista, che in questa fase – viste le ultime battute del campionato di serie A – la sta tenendo molto impegnata.

Daniele Scardina, in arte King Toretto, è stato il compagno di Diletta Leotta negli ultimi mesi. Cosa sta succedendo adesso all’interno della coppia?