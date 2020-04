La Lega sostiene che Report e Indovina chi viene a cena facciano inchieste contro il Made in Italy

I senatori leghisti chiedono chiarimenti sui freelance utilizzati per realizzare i servizi "contro il made in Italy"

Secondo Gian Marco Centinaio e Giorgio Maria Bergesio, senatori della Lega all’interno della commissione di Vigilanza Rai, due trasmissioni della televisione pubblica come Report e Indovina chi viene a cena si adoperano per realizzare trasmissioni che ledono il made in Italy. Due noti programmi di approfondimento e inchiesta, insomma, finiscono al centro di una interrogazione parlamentare che vedrà coinvolti i vertici della Rai.

LEGGI ANCHE > Il vicesegretario della Lega condannato per la finta telefonata sui biglietti del museo Egizio gratis agli arabi

Lega contro Report e Indovina chi viene a cena

«Abbiamo inviato un’interrogazione alla Rai perché chiarisca, con la massima urgenza, chi finanzia i giornalisti cosidetti freelance, nella preparazione e nella produzione finale dei servizi giornalistici trasmessi da programmi come Report o Indovina chi viene a cena – si legge nelle note predisposte dai senatori della Lega -. Appare dunque fondamentale comprendere se i cittadini italiani, attraverso il canone, siano chiamati al finanziamento di queste immancabili perle del giornalismo televisivo, che puntualmente ledono il made in Italy e contribuiscono al boicottaggio dei prodotti nazionali».

Il riferimento fatto dai parlamentari leghisti è ad alcuni servizi delle due trasmissioni che hanno preso in considerazione schemi produttivi di alcune aziende italiane, soprattutto di multinazionali che si occupano del settore agricolo e dell’enogastronomia. Secondo i due senatori, la rai dovrebbe chiarire quanto pesa sui suoi bilanci la realizzazione di programmi come questi due citati, che si avvalgono della collaborazione di giornalisti freelance che non fanno parte degli organici della Rai.