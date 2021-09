L’effetto delle firme digitali sul referendum Cannabis legale: già 100mila adesioni in 24 ore

Il valore aggiunto dato dalla firma digitale è apparso evidente fin dalla sua nascita: questo procedimento, infatti, ha avuto un peso notevole nelle adesioni per chiedere un Referendum sull’eutanasia legale. Ora il canovaccio si sta ripetendo (con numeri ancor più elevati) per il Referendum Cannabis legale. Nel giro di sei ore, infatti, grazie alla possibilità di aderire online all’iniziativa, sono state raccolte oltre 50mila adesioni. Domenica mattina il dato è stato aggiornato: 100mila firme in 24 ore. Un dato incredibile che fa apparire sempre più raggiungibile quel target delle 500mila firme (necessarie per effettuare la richiesta) da raggiungere entro il prossimo 30 settembre.

L’ultima rilevazione risale a qualche ore fa: si fa riferimento alle prime sei ore dalla messa online del Referendum Cannabis legale promosso dall’Associazione Luca Coscioni, Meglio Legale, Forum Droghe, Antigone, Società della Ragione, +Europa, Possibile, Radicali italiani, Arci, Sinistra Italiana, Potere al Popolo, Rifondazione comunista, Dolce Vita, A Buon Diritto, Comunità di San Benedetto al Porto, Lega Italiana per la Lotta all’AIDS – LILA, Coalizione Italiana per i Diritti e le Libertà Civili – CILD, Volt Italia, Freeweed, Be Leaf Magazine. Cinquantamila firme, tutte digitali, in un quarto di giornata.

50.000 firme raccolte in 6 ore sul #referendumcannabis!!! Ce la possiamo fare. Si firma su https://t.co/lGbVeoCWjQ — Marco Cappato (@marcocappato) September 11, 2021

Poi l’aggiornamento alla conclusione delle prime 24 ore.

Referendum Cannabis legale, 100mila firme in 24 ore

Adesso l’obiettivo è quello delle 500mila firme da depositare per procedere alla richiesta di referendum entro il 30 settembre. Ma cosa prevede il testo? Sul sito creato ad hoc, leggiamo il quesito: «Il referendum elimina il reato di coltivazione, rimuove le pene detentive per qualsiasi condotta legata alla cannabis e cancella la sanzione amministrativa del ritiro della patente». Per aderire basterà accedere al form dedicato e procedere con l’autenticazione attraverso tre strumenti digitali.

Poi si potrà procedere, secondo diverse modalità (basate sul metodo di autenticazione scelto), alla firma digitale per partecipare a questa raccolta che potrebbe dare il via al Referendum sulla depenalizzazione della cannabis legale.

(foto di copertina: da sito referendumcannabis.it)