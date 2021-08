Referendum sull’Eutanasia legale, oltre 70 mila le firme online in soli quattro giorni

La svolta storica sulla possibilità di firmare online i referendum ha dato – in pochissimi giorni – i suoi frutti. In particolare, le firme online sull’Eutanasia legale sono già oltre 70 mila e il numero è destinato a crescere, dal momento che adesso l’espressione del proprio consenso è a portata di smartphone e l’obiettivo della raccolta – 750 mila – non è stato ancora raggiunto.

Le firme online stanno aiutando il referendum

È appena di quattro giorni fa la notizia della raccolta firme per i referendum anche online. Con l’approvazione all’unanimità in commissioni Affari costituzionali e Ambiente e con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il 12 luglio scorso è diventata finalmente tangibile la possibilità di raccogliere firme per i referendum su piattaforme online certificate. Da quel momento e, soprattutto, dalla successiva circolazione nei social della notizia, tante persone – che non avevano ancora espresso il proprio consenso – hanno potuto firmare online. In un comunicato ufficiale, l’Associazione Luca Coscioni ha annunciato che, delle oltre 500 mila firme raggiunte per la legalizzazione dell’eutanasia, 70 mila sono state raccolte online.

Rappresentata dalla figura di Marco Cappato, l’Associazione diffonde le news sulla campagna anche mediante il profilo Instagram @eutanasia_legale, dove qualche giorno fa il post in cui si annuncia la svolta storica ha ottenuto oltre 100 mila likes e altrettante condivisioni, che hanno permesso di raccogliere le firme di chi non è solito passeggiare dinanzi ai tavoli di raccolta o anche soltanto da chi ha trovato più comoda la possibilità di firmare dal proprio divano.

Firme online Eutanasia legale, un successo senza precedenti

Trattandosi della prima volta nella storia della politica italiana, il referendum sull’Eutanasia legale sta ottenendo un successo senza precedenti, grazie anche alle firme online. L’Associazione no profit Luca Coscioni, fondata nel 2002, ha dichiarato come l’obiettivo sia quello di raccogliere «almeno 750 mila firme entro il 30 settembre in modo da mettere in sicurezza il risultato da ogni possibilità di errori nella raccolta, ritardi della Pubblica amministrazione e difficoltà nelle operazioni di rientro dei moduli».

A tal proposito, va sottolineato che uno degli aspetti positivi delle firme online è quello di ridurre proprio tali errori nella raccolta firme. Infatti, le operazioni di firma dei referendum saranno piuttosto intuitive: per essere autenticate, le firme necessiteranno dello SPID (l’identità digitale che oramai si utilizza per accedere alla maggior parte dei servizi della pubblica amministrazione) o della carta d’identità digitale.

Dunque, tutto molto semplice, sicuro e soprattutto alla larga dagli «errori da tavolo», che potrebbero ridurre il numero dei firmatari.