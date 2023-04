I documenti “top secret” dell’intelligence Usa online da mesi

Il weekend di Pasqua è stato turbato – in tutto il mondo – per via della notizia sulla pubblicazione su diverse piattaforme di una serie di documenti confidenziali classificati come “top secret” appartenenti all’intelligenze degli Stati Uniti. Documenti che sono stati online su diverse piattaforme e per diverso tempo – come abbiamo ricostruito – ma che solo ora sono stati scovati dalle istituzioni e identificati come veri (almeno una parte di essi, poiché alcuni sono stati successivamente manipolati e ripubblicati in versioni diverse). Partendo dall’inquadramento del ruolo dei social nella questione del leak documenti intelligence Usa, abbiamo spiegato – tra le altre cose – quale sia la differenza tra una fuga di documenti di questo tipo e quella frutto di un attacco hacker.

Leak documenti intelligence Usa: cosa si è scoperto?

Partendo dalla ricostruzione del leak (che si è sostanziato nella pubblicazione di circa un centinaio di pagine relative non solo al conflitto in Ucraina ma anche ciò che accade nel Mar cinese meridionale, alle attività in Yemen di un ribelle Huthi e a informazioni sensibili su Canada e Israele), abbiamo percorso a ritroso le pubblicazioni sulle varie piattaforme (Discord è stata la prima) spiegando anche la natura di un server Discord e, più nello specifico, di quello incentrato su Minecraft in cui i documenti sono comparsi.

Facendo una panoramica di altri celebri leaks – quello che più è stato rivangato è stato WikiLeaks – abbiamo spiegato anche quali versioni dei documenti (secondo analisi di fact checkers che si sono susseguite nel corso di tutto il weekend) sono state manipolate e quali, invece, sono originali.